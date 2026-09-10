Γιάννης Κωνσταντέλιας: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση στο γόνατο – Δείτε φωτογραφία

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβαση του Γιάννη Κωνσταντέλια στο αριστερό γόνατο, μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που υπέστη στην αναμέτρηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ με το Αμβούργο, στην πρεμιέρα της Bundesliga.

Ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται πλέον στην αφετηρία του προγράμματος αποθεραπείας του. Στο πλευρό του Κωνσταντέλια βρίσκονται η σύζυγός του, Χριστίνα, οι γονείς του, Βασίλης και Λένα, και ο μάνατζερ του, Λεωνίδας Αθανασούλας.

Μάλιστα, ο γιατρός που ανέλαβε το χειρουργείο μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στα social media με τον χαμογελαστό Ντέλια, στέλνοντας το δικό του μήνυμα: «Ταχεία ανάρρωση, η αποκατάσταση αρχίζει τώρα».

Το πλάνο της αποθεραπείας του

Βάσει του πλάνου της Μπορούσια Ντόρτμουντ για την αποκατάσταση του 23χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού, το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία για περίπου δύο-τρεις εβδομάδες, υπό τη στενή επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου του κλαμπ, μετά την επέμβαση.

Προς τα τέλη του Σεπτέμβρη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει το βασικό στάδιο της αποθεραπείας του, ώστε να βρίσκεται σε οικείο περιβάλλον, δίπλα στην οικογένειά του και τους ανθρώπους του, κάτι που θα τον βοηθήσει και ψυχολογικά. Στο πλευρό του ωστόσο θα βρίσκονται και άνθρωποι από το ιατρικό επιτελείο της Μπορούσια, για να παρακολουθούν την εξέλιξη της αποθεραπείας του.

Όσον αφορά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά και κατ’ ευχή, προσδιορίζεται σε 5 με 6 μήνες, όμως οι επιτελείς της Μπορούσια έχουν ξεκαθαρίσει πως απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης αποκατάσταση του Κωνσταντέλια.

Πηγή: metrosport.gr