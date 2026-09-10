Κουτσούμπας από Θεσσαλονίκη: Μπορεί ο λαός να βάζει εμπόδια σε αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, να έχει επιμέρους νίκες και κατακτήσεις

Τις προτάσεις του ΚΚΕ για την οικονομική πολιτική παρουσίασε σε ομιλία του στο Βελλίδειο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Για τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, τόνισε πως: «Το περασμένο Σάββατο, υπό τον κλοιό των δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών που κατέκλυσαν τη Θεσσαλονίκη παίρνοντας μέρος στο μεγαλύτερο συλλαλητήριο που έχει γίνει στην πόλη εδώ και δεκαετίες, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το σχέδιο του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030.

Παρά τον επικοινωνιακό ορυμαγδό προβολής του κ. Μητσοτάκη που προηγήθηκε, μια πιο προσεκτική ματιά στις κυβερνητικές εξαγγελίες, αρκεί για να καταστήσει σαφές ότι στον “ορίζοντα” του κ. Μητσοτάκη, δεν υπάρχει -ούτε ως υποψία- η κάλυψη των σύγχρονων εργατικών-λαϊκών αναγκών, ούτε καν η αποκατάσταση των μεγάλων απωλειών όλης της προηγούμενης περιόδου.

Το περιβόητο “μέρισμα ανάπτυξης”, που φτάνει τα 2,2 δισ. -ακόμα κι αν παραβλέψουμε ότι μέσα σε αυτά υπάρχουν μέτρα που αφορούν κυρίως την ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου- για να υπάρξει μια πιο σαφής εικόνα, πρέπει να συγκριθεί με τα συνολικά φορολογικά έσοδα που φέτος θα ξεπεράσουν τα 74 δισ. ευρώ, το 95% των οποίων βγαίνουν από τις τσέπες των λαϊκών στρωμάτων.

Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες εξακολουθούν, με όλες τις κυβερνήσεις, να απολαμβάνουν τον αναβαλλόμενο φόρο, οι εφοπλιστές να μην πληρώνουν καθόλου φόρους και μάλιστα με συνταγματική κατοχύρωση, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί και μια άλλη συνταγματική φοροασυλία, αυτή των “στρατηγικών επενδυτών”!!!

Όταν υπηρετείς όλα τα παραπάνω, είναι επόμενο να βαφτίζεις “φορολογική δικαιοσύνη” τα “μερεμέτια” στο έγκλημα των τεκμηρίων στους ελεύθερους επαγγελματίες που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Να μιλάς για “αφορολόγητο” στους αγρότες που έχουν άδειες τσέπες. Ή, από την άλλη, να αυτογελοιοποιείσαι με προτάσεις για δήθεν “πατριωτικές εισφορές”, που θα προκύψουν από “παγκόσμιες βάσεις δεδομένων”, τη στιγμή που οι πραγματικά πλούσιοι έχουν στη διάθεσή τους χίλιους-δυο τρόπους για να κάνουν τον πλούτο τους απροσπέλαστο.

Το πολύ-πολύ η δημιουργία του περιουσιολογίου, για να θυμηθούμε κι αυτά που λέει το κόμμα του κ. Τσίπρα, να αποτελέσει εργαλείο για νέα φορολογικά βάρη στα λεγόμενα ενδιάμεσα εισοδήματα.

Τα επιμέρους μέτρα της κυβέρνησης, πρέπει επίσης να συγκριθούν με αυτά που έκλεψαν από τα λαϊκά στρώματα οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 15 χρόνια και όλοι τους καλούν να τα ξεχάσουν.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι εργαζόμενοι καλούνται να ξεχάσουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, το κατοχυρωμένο 8ωρο, τον 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο.

Να συμβιβαστούν με τους “αλγόριθμους” υπολογισμού του κατώτατου μισθού με βάση την ανταγωνιστικότητα των ομίλων, με τα 13ωρα και με ένα κουτσουρεμένο επίδομα στο τέλος του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ τους έχουν κλέψει 28 μισθούς όλα αυτά τα χρόνια.

Οι αυτοαπασχολούμενοι καλούνται να ξεχάσουν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ και να “πανηγυρίσουν” για τη διόρθωση στα τεκμήρια και μια μείωση-κοροϊδία στην προκαταβολή φόρου, που τους έχουν φορτώσει και τους έχουν “γονατίσει”, μαζί με την ψηφιακή γραφειοκρατία και τα χρέη σε τράπεζες και δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, οι χαμένοι των εξαγγελιών είναι τα πιο λαϊκά τμήματα των αυτοαπασχολούμενων. Αυτοί με τα μικρά εισοδήματα, αυτοί που δεν απασχολούν προσωπικό, οι καταχρεωμένοι που βλέπουν την απειλή του λουκέτου.

Οι συνταξιούχοι καλούνται να ξεχάσουν τη 13η και 14η σύνταξη και όσα τους άρπαξαν από τις συντάξεις τους και να πουν κι “ευχαριστώ” για το επίδομα 400 ευρώ τον χρόνο, κατά τα πρότυπα της αλήστου μνήμης πρακτικής της κυβέρνησης Τσίπρα.

Οι βιοπαλαιστές αγρότες καλούνται να θεωρήσουν δεδομένο το τεράστιο κόστος παραγωγής και τη ληστεία του μόχθου τους από τους εμποροβιομήχανους και να δεχτούν την απάτη του κ. Μητσοτάκη που τάζει αφορολόγητο…

Δυστυχώς, όμως, για τους κυβερνώντες και το σύστημα, και η συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο απέδειξε ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός, παρά τις “νουθεσίες”, επιμένει να απαιτεί όλα αυτά που του ανήκουν και αυτό είναι ένα στοιχείο που δημιουργεί προϋποθέσεις για τη λαϊκή αντεπίθεση που πρέπει να ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα.

Το σύνθημα “καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, οι δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο” που δόνησε την πόλη, πρέπει να αποτελέσει οδηγό!».

Κουτσούμπας: Μπορεί ο λαός να βάζει εμπόδια σε αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, να έχει επιμέρους νίκες και κατακτήσεις

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του επισήμανε πως; «Το ΚΚΕ λέει μια αλήθεια που κανένα άλλο κόμμα δεν τολμά να πει. Ότι μέσα στα γεωγραφικά όρια της χώρας που ζούμε όλοι, υπάρχουν στην πραγματικότητα δύο πατρίδες. Η πατρίδα των εργαζομένων, όλων των ανθρώπων της βιοπάλης, που παράγουν τα πάντα και τα στερούνται και η πατρίδα των εκμεταλλευτών που τα λυμαίνονται. Δεν μπορούν να κερδίζουν ταυτόχρονα και οι μεν και οι δε, αλλά για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο.

Και αυτό ισχύει, είτε μιλάμε για το πώς θα κερδίσει κάποιες ανάσες ανακούφισης σήμερα, αλλά ισχύει μέχρι και για το πώς θα κερδίσει οριστικά στη μάχη ώστε να οικοδομήσει μια άλλη, δίκαιη κοινωνία στην Ελλάδα.

Αυτό είναι βασική διαχωριστική γραμμή και βασικό κριτήριο για να κρίνει ο καθένας τις πολιτικές δυνάμεις και την αξιοπιστία τους.

Άλλο τόσο σημαντικό είναι, όμως, να συνειδητοποιηθεί ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, ότι υπάρχει άλλο σχέδιο υπέρ των λαϊκών συμφερόντων και ότι είναι το μόνο ρεαλιστικό. Γιατί, πραγματικός ρεαλισμός, ρεαλιστική σύνδεση με την πραγματικότητα, είναι η ικανοποίηση των εργατικών-λαϊκών αναγκών με βάση τις επιστημονικές, τεχνολογικές, παραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα! Παράλογο και εκτός τόπου και χρόνου είναι, την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο εργαζόμενος άνθρωπος να ζει χειρότερα από ό,τι ζούσε η προηγούμενη γενιά.

Αυτός είναι ο καθρέφτης του σημερινού συστήματος, που όλοι τους υπηρετούν και θεωρούν αιώνιο. Ο άλλος δρόμος υπάρχει και είναι ο δρόμος πάλης και εξουσίας που προτείνει το ΚΚΕ!

Η πρόταση του ΚΚΕ είναι ρεαλιστική πρώτ’ απ’ όλα γιατί συμφέρει το λαό, υπηρετεί τον εργαζόμενο. Και οι λαοί δεν έχουν αδιέξοδα όταν διαλέγουν να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους με αξιοπρέπεια. Τότε μπορούν να αποφασίσουν να το πάνε μέχρι τέλους. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής-λαϊκής διακυβέρνησης-εξουσίας, με τη θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, επειδή το ΚΚΕ έχει πολιτική πρόταση και Πρόγραμμα που μας βγάζει από τα σημερινά αδιέξοδα, επειδή δεν έχει δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από το σύστημα, γι’ αυτό μπορεί και σήμερα να είναι μπροστά στους αγώνες, επικεφαλής μιας μαχητικής εργατικής-λαϊκής αντιπολίτευσης, “βράχος” και “φάρος” για τα εργατικά-λαϊκά συμφέροντα».

Στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε πως: «Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό. Θα προστεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό – λαϊκό κίνημα, δηλαδή στον πραγματικό αντίπαλο της κυβέρνησης της ΝΔ.

Οι δυσκολίες στο αστικό πολιτικό σύστημα, όπως είναι η δυσκολία δημιουργίας σταθερών κυβερνήσεων ή ένας ακόμα μεγαλύτερος κλονισμός στην αντιλαϊκή λειτουργία του, δεν θα πρέπει να προκαλούν φόβο στον λαό μας. Να μην επιτρέπουν στον κ. Μητσοτάκη και σε οποιονδήποτε άλλο να τους εκβιάζει με αυτό.

Αντίθετα, είναι όπλο για το εργατικό-λαϊκό κίνημα, για να αλλάζει τον συσχετισμό δύναμης προς όφελός του, για να μη νιώθει καμία κυβέρνηση σταθερή και ακλόνητη στο αντιλαϊκό της έργο, και ταυτόχρονα να διαμορφώνονται προϋποθέσεις συνολικής ανατροπής και αλλαγών.

Άλλωστε, μόνο στον δρόμο της σύγκρουσης με τη σημερινή σήψη και βαρβαρότητα, μπορεί ο λαός να βάζει εμπόδια σε αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, να έχει επιμέρους νίκες και κατακτήσεις, να αλλάζει τον συσχετισμό προς όφελός του. Και όπως όλοι γνωρίζουν, εκεί καταθέτει το ΚΚΕ όλη του τη δύναμη. Με σταθερότητα, εντιμότητα, ανιδιοτέλεια.

Η δύναμη που δίνει ο λαός στο ΚΚΕ, μένει στο ΚΚΕ και σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια υπέρ του λαού. Δεν μεταλλάσσεται, ούτε παζαρεύεται.

Ας γίνει, λοιπόν, αυτή η δύναμη ακόμη μεγαλύτερη για να είναι πολύ πιο δυνατός ο λαός μας και πιο ελπιδοφόρα η προοπτική μας. Καλή δύναμη! Καλούς και νικηφόρους αγώνες».