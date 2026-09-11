Επεισοδιακός χωρισμός για ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε σεξουαλικά και απείλησε τη σύζυγό του όταν ζήτησε διαζύγιο

Τη Δικαιοσύνη απασχόλησε ο επεισοδιακός χωρισμός ενός ζευγαριού από τη Θεσσαλονίκη, όταν η γυναίκα ζήτησε διαζύγιο από τον σύζυγό της. Εκείνος, αντί να αποχωρήσει από το σπίτι, την ακολουθούσε παντού, παρακαλώντας την να το ξανασκεφτεί. Μάλιστα, την πλησίασε ερωτικά, κατεβάζοντάς της το παντελόνι, ενώ στο τέλος την απείλησε ότι θα βλάψει τόσο την ίδια όσο και τον εαυτό του, εάν δεν άλλαζε γνώμη.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η υπόθεση δικάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για ενδοοικογενειακή απειλή και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με τριετή αναστολή. Επιπλέον, με απόφαση του δικαστηρίου, υποχρεούται να μετοικήσει, να μην πλησιάζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων και να μην επικοινωνεί με κανέναν τρόπο μαζί της, διαφορετικά θα καταλήξει πίσω από τα σίδερα της φυλακής.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε τα προηγούμενα 24ωρα και αποκαλύφθηκε όταν η γυναίκα πέρασε την είσοδο του αστυνομικού τμήματος και ανέφερε ότι φοβάται για τη δική της ζωή αλλά και για του συζύγου της, καθώς είχε αφήσει «ανοιχτή» την απειλή του. Η ίδια εξήγησε στους αστυνομικούς ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει μόνη στην οικία της και ότι θα ήθελε να λάβει «panic button», καθώς ζούσε επί σειρά μηνών σε καθεστώς τρόμου.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η παθούσα περιέγραψε όσα είχαν διαδραματιστεί νωρίτερα, λέγοντας πως για πολλοστή φορά είχε ενημερώσει τον σύζυγό της πως θα ήθελε να χωρίσουν και τότε εκείνος άρχισε να αντιδρά απότομα αλλά και εκφοβιστικά. «Εδώ και έναν μήνα προσπαθώ να χωρίσουμε καθώς τον φοβάμαι. Προχθές γύρισα από τη δουλειά και του το ανακοίνωσα, ενώ του είπα ότι δεν θα ήθελα να το συζητήσουμε περισσότερο. Άρχισε να με τραβάει από τα χέρια και να με βρίζει. Κατέβηκα στην κουζίνα για να πιώ νερό, με ακολουθούσε, μου κατέβασε το παντελόνι και κόλλησε επάνω μου. Του έλεγα ότι δεν ήθελα και συνέχισε. Το έκανε δύο φορές. Προσπαθούσα να φύγω γιατί ασφυκτιούσα», είπε.

Το περιστατικό ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί, καθώς όταν κατάφερε να απομακρύνει τον κατηγορούμενο, εκείνος, σύμφωνα με όσα κατέθεσε η γυναίκα, την απείλησε λέγοντάς της: «Θα δεις τι θα πάθεις και ποιο θα είναι το τέλος». Αυτή η φράση ήταν και η τελευταία που άκουσε πριν αποχωρήσει από το σπίτι, καλέσει τον γιο της στο τηλέφωνο και μεταβεί στην αστυνομία.

«Δεν αντέχω άλλο, δεν νιώθω καμία ασφάλεια στο σπίτι μου. Ένιωσα τρόμο για όλα, δεν ήξερα τι μπορεί να κάνει και πού μπορεί να φτάσει», σημείωσε η γυναίκα.

«Την παρακαλάω να μη χωρίσουμε»

Όπως αναφέρει το protothema.gr, την απολογία του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για μια παρεξήγηση και ότι το μόνο που ήθελε ήταν να παρακαλέσει την παθούσα για να μη χωρίσουν. «Ποτέ δεν έχω σηκώσει χέρι επάνω της. Είναι υπερβολικά όλα αυτά που άκουσα, δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα να φοβάται. Όταν είπα αυτή τη φράση δεν εννοούσα ότι θα έκανα κακό σε κανέναν, μόνο σε εμένα. Είμαι γονατιστός μπροστά της τόσες ημέρες και την παρακαλώ να μη χωρίσουμε, αυτό είναι που δεν αντέχει».

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο κατηγορούμενος ανέφερε: «Έχω αντιληφθεί ότι η σύζυγός μου ανέβαζε στο Facebook φωτογραφίες στις οποίες ήταν ντυμένη και περιποιημένη, ενώ μαζί μου δεν ήθελε να βγαίνει έξω, ούτε να βλέπει τηλεόραση. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς 23 χρόνια κάνω τα πάντα στο σπίτι και έξω και τι δικαίωμα έχω δώσει για να με φοβάται. Προχθές την ακολουθούσα μέσα στο σπίτι γιατί ήθελα να είμαι κοντά της και να την βλέπω. Την άγγιξα μόνο μία φορά και όταν μου είπε ότι δεν ήθελε σταμάτησα».