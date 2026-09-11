Μάκης Μάτσας για Γιάννη Πάριο: Το Βαρθακούρης ακουγόταν πολύ άσχημα την εποχή εκείνη

Για τον καλό του φίλο και επί σειρά ετών συνεργάτη του, Γιάννη Πάριο μίλησε ο Μάκης Μάτσας στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη αυτή την εβδομάδα.

Μεταξύ άλλων, δε, ο έμπειρος άνδρας της ελληνικής μουσικοβιομηχανίας γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για το καλλιτεχνικό όνομα που ο ίδιος έδωσε στον ερμηνευτή του έρωτα.

Εσείς τον ανακαλύψατε;

Τον ανακάλυψα εγώ. Ξεκίνησε πολύ δειλά. Μου άρεσε η φωνή του, αλλά το κοινό δεν ήταν ώριμο την εποχή εκείνη. Είχε προσηλωθεί σε πιο λαϊκές φωνές. Και μια, δυο, τρεις απόπειρες που κάναμε απέτυχαν.

Την τέταρτη φορά, όμως, πέτυχε και από τότε εξελίχθηκε ο Πάριος. Το κοινό είχε ωριμάσει και ήταν κατάλληλο για να ακούει και ελαφρύτερα τραγούδια, γιατί ήταν εθισμένο στο πιο λαϊκό τραγούδι.

Πως αποφασίσατε να τον ονομάσετε “Πάριο”;

Τον ρώτησα “πως λέγεσαι;”, “Βαρκαθούρης” μου είπε. Του είπα “ποιο είναι το όνομα της γυναίκας σου, της μάνας σου;”. Και μου είπε ένα όνομα χειρότερο από το “Βαρθακούρης”. Τον ρώτησα “από που είσαι;” και μου είπε “από την Πάρο”.

“Τότε θα σε λέμε Πάριο”. Γιάννης Πάριος. Το “Βαρθακούρης” ακουγόταν πολύ άσχημα την εποχή εκείνη. Και έτσι πήραμε το όνομα της πατρίδας του και τον βαφτίσαμε.