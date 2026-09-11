Στην 90ή ΔΕΘ η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΘΙ και Ιονίου Πανεπιστημίου

Στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του Ιονίου Πανεπιστημίου, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρέστη η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας με τις σύγχρονες πολιτικές για την ισότητα των φύλων. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ θεσμικών και ακαδημαϊκών φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση της ισότητας και την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων.

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στηρίζει έμπρακτα συνέργειες που προάγουν την ισότητα των φύλων, ενισχύουν την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και συμβάλλουν στην ουσιαστική ενδυνάμωση των γυναικών.

Μέσα από τη γνώση, την έρευνα και τη συνεργασία, διαμορφώνουμε πολιτικές με επίκεντρο τον άνθρωπο και μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων για όλους.