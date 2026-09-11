Θεσσαλονίκη: Ανήλικα αδέρφια βούτηξαν χρήματα από εμπορικά καταστήματα – Δικογραφία και σε βάρος της μητέρας τους

Δύο ανήλικα αδέρφια κατηγορούνται ότι έκλεψαν χρηματικά ποσά από δύο εμπορικά καταστήματα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν 13χρονο και έναν 15χρονο οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, αφαίρεσαν χρηματικά ποσά από δύο εμπορικά καταστήματα στα Κουφάλια. Μάλιστα οι κλοπές έγιναν την ίδια μέρα και συγκεκριμένα στις 8 Ιανουαρίου.

Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της 33χρονης μητέρας τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.