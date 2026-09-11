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Ναύπακτος: Ηλικιωμένος οδηγός μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και πήρε σβάρνα ό,τι βρήκε μπροστά του

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Ηλικιωμένος οδηγός αναστάτωσε την παραλία του Γριμπόβου στη Ναύπακτο, το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο ίδιος, οδηγώντας το όχημά του, μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο με άλλη κατεύθυνση.

Ο οδηγός δεν αντελήφθη άμεσα το λάθος του και κινήθηκε για 200 μέτρα σε αντίθετο ρεύμα, θέτοντας σε κίνδυνο τους οδηγούς των οχημάτων που κινούνταν κανονικά.

Στο πέρασμά του όμως ο ηλικιωμένος οδηγός, που όπως λένε οι πληροφορίες είναι κάτοικος Πατρών 70 ετών, παρέσυρε δύο δίκυκλα που ήταν σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και κλήθηκε το Λιμεναρχείο Ναυπάκτου όπου όχημα και προσωπικό έφθαναν άμεσα στο σημείο.

Πηγή: agriniopress

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