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Γιώργος Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα, στη Νίκαια, η κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη

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Στη γενέτειρά του, τη Νίκαια, θα κηδευτεί ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, που έφυγε από τη ζωή κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες την Τετάρτη.

Σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου της οικογένειας, Χαράλαμπου Λυκούδη, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο Γ’ Νεκροταφείο, εκπληρώνοντας την επιθυμία των οικείων του να ταφεί στον τόπο όπου μεγάλωσε.

Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν την κηδεία να τελείται τη Δευτέρα, ωστόσο για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ώρα.

Γιώργος Μαζωνάκης Κηδεία

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