Έρευνα ΕΒΕΘ: Το 72% των νέων “ψηφίζει” επιχειρείν – Έλλειψη κεφαλαίου και φόβος αποτυχίας τα βασικά εμπόδια

Το επιχειρηματικό πνεύμα παραμένει ισχυρό στη νέα γενιά, με το 72% να προκρίνει τη δημιουργία δικής του επιχείρησης έναντι της μισθωτής εργασίας. Ωστόσο, το μεγάλο αυτό ενδιαφέρον προσκρούει στην ανασφάλεια, καθώς το 54% ομολογεί ότι ο φόβος της ενδεχόμενης αποτυχίας λειτουργεί αποτρεπτικά στο να κάνουν το μεγάλο βήμα.

Αυτό είναι ένα από τα κεντρικά συμπεράσματα έρευνας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), που παρουσιάστηκε χθες σε εκδήλωση στο stand του Επιμελητηρίου στο Περίπτερο 15 της 90ής ΔΕΘ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από την εταιρεία PalmosAnalysis το διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2026, εστίασε σε δείγμα νέων ηλικίας 16 έως 30 ετών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) θεωρούν ότι υπάρχουν καλές επιχειρηματικές ευκαιρίες στην περιοχή τους. Παρόλα αυτά, διαπιστώνεται σημαντικό έλλειμμα υποστήριξης, καθώς μόλις το 35% αισθάνεται ότι διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για να ιδρύσει μια δική του επιχείρηση.

Παράλληλα, όταν οι νέοι καλούνται να αξιολογήσουν τους παράγοντες επιλογής εργασίας, δίνουν προτεραιότητα στις υψηλές αποδοχές (46%), στο σταθερό εισόδημα (40%) και στην ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (37%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές των νέων στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, καθώς και στα κίνητρα που θα ενθάρρυναν την επιχειρηματική τους δράση:

Ως το σημαντικότερο εμπόδιο αναδεικνύεται η έλλειψη αρχικού κεφαλαίου, με ποσοστό 59%.

Οι υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο εμπόδιο, σύμφωνα με το 40% των συμμετεχόντων.

Στον αντίποδα, το βασικότερο κίνητρο για να ξεκινήσουν μια προσπάθεια θα ήταν η προσφορά επιχορήγησης ή αρχικής χρηματοδότησης (44%).

Επιπρόσθετα, ισχυρή ώθηση θα έδινε η παροχή φορολογικών κινήτρων (35%) καθώς και η ουσιαστική δικτύωση με πελάτες, επιχειρήσεις ή επενδυτές (34%).

Η εκδήλωση ξεκίνησε με εναρκτήριο χαιρετισμό από τον κ. Θεόδωρο Τριανταφυλλίδη, Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ, ΥΜΣ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του ΕΒΕΘ. Αμέσως μετά, ο κ. Πασχάλης Τεμεκενίδης, Διευθυντής Ερευνών της PalmosAnalysis, παρουσίασε αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης.

Ακολούθησε πάνελ συζήτησης με θέμα «Η νέα γενιά και η επιχειρηματικότητα», στο οποίο συμμετείχαν καταξιωμένοι ομιλητές: ο κ. Φώτης Βούζας (Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΜΑΚ), ο Δρ. Παναγιώτης Κετικίδης (Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας) και ο κ. Πασχάλης Τεμεκενίδης (PalmosAnalysis).

Τον συντονισμό του πάνελ, καθώς και του γόνιμου διαλόγου που ακολούθησε με τις ερωτήσεις του κοινού, είχε αναλάβει η κα. Κατερίνα Γκοτζαμάνη, Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΜΑΚ.Aπό τη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη συντονισμού των φορέων επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης, καινοτομίας της περιοχής για την αποτελεσματική υποστήριξη, κυρίως κατά τα πρώτα βήματα μιας νεοφυούς επιχείρησης.