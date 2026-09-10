Τσουκαλάς: Αν ο κ. Μαρινάκης ψάχνει συνεταίρους στη διατήρηση της μιζέριας και της παρακμής, να κοιτάξει αλλού

«Ο κ. Μαρινάκης συνεχίζει τη σπέκουλα σε σχέση με τις συνεργασίες», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και σημειώνει ότι «αν ψάχνει συνεταίρους στη διατήρηση της μιζέριας και της παρακμής να κοιτάξει αλλού».

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει, στη δήλωσή του, ότι «το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη εγγυάται μόνο την κερδοφορία των ολιγοπωλίων σε βάρος της κοινωνίας». Προσθέτει ότι «υπονόμευσε τους θεσμούς και το κύρος της δικαιοσύνης» και «οδήγησε τη χώρα στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγικότητα της οικονομίας και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Σε σχέση με τις ομοιότητες μεταξύ των προγραμμάτων των κομμάτων, ο κ. Τσουκαλάς καλεί τον κ. Μαρινάκη «να αναρωτηθεί τι άλλαξε και η Νέα Δημοκρατία υιοθέτησε πλήρως την πολιτική των θηριωδών πλεονασμάτων για την οποία κατήγγειλε τον ΣΥΡΙΖΑ. Να αναλογιστεί πώς η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο σημείο να συνεχίζει την πολιτική του κ. Τσίπρα υπέρ της κερδοσκοπίας των funds και εφάρμοσε μέχρι κεραίας τον νόμο Κατρούγκαλου, τον οποίο προεκλογικά δεσμευόταν ότι “δεν βελτιώνεται, μόνο καταργείται”».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, όχι αλλαγή διαχείρισης για να μείνουν όλα ίδια» και πως «πολιτική αλλαγή δεν γίνεται, αν δεν περάσει στην αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία». «Αν ο κ. Μαρινάκης ψάχνει συνεταίρους στη διατήρηση της μιζέριας και της παρακμής να κοιτάξει αλλού», σημειώνει και προσθέτει πως «το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, ένα άλλο προοδευτικό σχέδιο για να αλλάξει η χώρα σελίδα». «Γι’ αυτό και η νίκη του ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος δρόμος για την πολιτική αλλαγή», υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς.