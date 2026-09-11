Σάμος: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουραίικα – Επιχειρεί και ελικόπτερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκουραίικα της Σάμου.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 12:00 και κινητοποίησε 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 14ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα.

Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Δυτικής Σάμου έχει διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.