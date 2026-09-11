MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σάμος: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουραίικα – Επιχειρεί και ελικόπτερο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκουραίικα της Σάμου.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 12:00 και κινητοποίησε 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 14ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα.

Από αέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Δυτικής Σάμου έχει διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

Σάμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Η Άννα Βίσση συγκίνησε με την αφιέρωσή της από σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη: “Μπορεί και να μας ακούει, ποτέ δεν ξέρεις” – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Γκιουλέκας για νέα σχολική χρονιά: Η γνώση είναι το πολυτιμότερο εφόδιο για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο και δημιουργικό μέλλον

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία για τον θάνατο του Μαζωνάκη: Επικίνδυνες και μη τεκμηριωμένες οι “εναλλακτικές θεραπείες” – Τι είναι η πλασμαφαίρεση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο οδηγούς που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ – Ο ένας ενεπλάκη σε τροχαίο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Σέρρες: Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου – Ένοπλοι ντυμένοι ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον άρπαξαν σε δευτερόλεπτα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κεραμέως: Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα – Δεν είναι προνοιακό