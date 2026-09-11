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ΠΣΑΠΠ: Δώρισε αμαξίδιο σε ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή από την Ιερισσό

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THESTIVAL TEAM

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Στη δωρεάν ενός ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου Αμεα στον ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή από την Ιερισσό Χαλκιδικής, Δημήτρη Δρακάκη προχώρησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠΠ), αισθανόμενος βαθιά το συναίσθημα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο σύνδεσμος, «το συγκεκριμένο αμαξίδιο θα συμβάλει ουσιαστικά στην καθημερινή μετακίνησή του, προσφέροντάς του μεγαλύτερη αυτονομία, αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία στην καθημερινή του ζωή».

Ο Δημήτρης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ (Αρ. Γνωστοποίησης: 530-2026-447), το ποσοστό αναπηρίας του αγγίζει το 95%.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία μέσω της «Πράξης Αγάπης» για την αγορά προσθετικού μέλους, το οποίο θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο ΠΣΑΠΠ, αισθανόμενος βαθιά το αίσθημα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς, προχώρησε στη δωρεά ενός ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου ΑμεΑ στον ακρωτηριασμένο φίλαθλο του Ηρακλή, Δημήτρη Δρακάκη.

Το συγκεκριμένο αμαξίδιο θα συμβάλει ουσιαστικά στην καθημερινή μετακίνησή του, προσφέροντάς του μεγαλύτερη αυτονομία, αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία στην καθημερινή του ζωή.

Ο Δημήτρης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και, σύμφωνα με τη γνωμάτευση του ΚΕΠΑ (Αρ. Γνωστοποίησης: 530-2026-447), το ποσοστό αναπηρίας του αγγίζει το 95%.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία μέσω της «Πράξης Αγάπης» για την αγορά προσθετικού μέλους, το οποίο θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και τους τρόπους οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια:
https://messenger.praxiagapis.gr/i5

Αμαξίδιο Ηρακλής ΠΣΑΠΠ

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