Θάνατος Μαζωνάκη: “Κρίσιμο να γνωρίζουμε ποια τεχνική πλασμαφαίρεσης χρησιμοποιήθηκε” – Τι είπαν Γαλεντέρης και Γιαννάκος

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει το ενδεχόμενο να συνδέεται ο θάνατος με την ιατρική πράξη που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε προηγηθεί.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης εξήγησε ότι οι ιατροδικαστές που έχουν αναλάβει την εξέταση θα ξεκινήσουν από τη μακροσκοπική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμφανής αιτία θανάτου. Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν τυχόν εύρημα μπορεί να συνδεθεί αιτιολογικά με την πλασμαφαίρεση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Όπως σημείωσε, κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα είναι να προσδιοριστεί ποια ακριβώς τεχνική πλασμαφαίρεσης χρησιμοποιήθηκε, καθώς υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι και κάθε μία μπορεί να συνδέεται με διαφορετικές επιπλοκές.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση, πάντως, δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί με τη σημερινή διαδικασία. Εφόσον δεν προκύψει σαφής αιτία θανάτου από τη νεκροψία-νεκροτομή, θα ληφθούν δείγματα για τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές εξετάσεις, τα οποία θα σταλούν στα αρμόδια εργαστήρια.

Οι αναφορές του ΕΚΑΒ και οι αντιφάσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη συζήτηση έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφερόμενος σε όσα φέρεται να διαπίστωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ όταν έφτασαν στο ιατρείο.

Όπως υποστήριξε, υπάρχουν αντιφάσεις στις μέχρι τώρα περιγραφές των δύο γιατρών, καθώς, σύμφωνα με την πλευρά των διασωστών, όταν έφτασε το ΕΚΑΒ στον χώρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ανακοπή και άπνοος και έγινε προσπάθεια καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Ο κ. Γιαννάκος έθεσε επίσης το ερώτημα γιατί, σύμφωνα με όσα ανέφερε, δεν υπήρχε απινιδωτής στον χώρο, εφόσον επρόκειτο για εγκατάσταση όπου πραγματοποιούνταν μια τόσο παρεμβατική ιατρική διαδικασία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι διασώστες αρχικά δεν γνώριζαν την ταυτότητα του ασθενούς και ότι η ταυτοποίηση έγινε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, ενώ χαρακτήρισε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι γιατροί που βρίσκονταν στον χώρο δεν συνόδευσαν, σύμφωνα με τον ίδιο, τον ασθενή με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ώστε να ενημερώσουν τους γιατρούς για την κατάσταση και τις ενέργειες που είχαν προηγηθεί.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν στοιχεία που μένει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

«Η πλασμαφαίρεση απαιτεί κατάλληλο περιβάλλον και εξοπλισμό»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση είναι ιδιαίτερα σοβαρή ιατρική πράξη, την οποία, κατά την άποψή του, δεν θα πρέπει να πραγματοποιούν απλά ιατρεία, αλλά οργανωμένες μονάδες που διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Στο ίδιο ζήτημα παρενέβη ο Δημήτρης Γαλεντέρης, επισημαίνοντας ότι σε κάθε επεμβατική ιατρική διαδικασία πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη εξειδίκευση του γιατρού, αλλά και η δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών.

Όπως εξήγησε, ένα ιατρείο που πραγματοποιεί παρεμβατικές πράξεις θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιήσεις, εξοπλισμό αναζωογόνησης και προσωπικό με την απαραίτητη κατάρτιση, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο περιστατικό.

«Όταν έχεις εξοπλισμό ο οποίος είναι τόσο παρεμβατικός όπως η πλασμαφαίρεση, προφανώς θα πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε επιπλοκή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιατροδικαστής.

Το ζήτημα των ελέγχων

Με αφορμή την υπόθεση, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έθεσε ευρύτερα το ζήτημα του ελέγχου αντίστοιχων χώρων που λειτουργούν ως ιατρεία ή κλινικές και πραγματοποιούν ιατρικές ή αισθητικές πράξεις.

«Είναι καιρός πια, μετά από αυτό που έγινε, να υπάρξει ένας πολύ σοβαρός έλεγχος γιατί κινδυνεύει η δημόσια υγεία», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν αντίστοιχες εγκαταστάσεις στην Αττική και στην περιφέρεια που, κατά την εκτίμησή του, δεν πληρούν τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας ή δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έλεγχοι θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται από τους Ιατρικούς Συλλόγους, τις υγειονομικές υπηρεσίες και την Περιφέρεια, ανάλογα με την άδεια και τη δραστηριότητα κάθε εγκατάστασης.

Ο κ. Γιαννάκος υπογράμμισε παράλληλα ότι δεν αρκεί ένα ιατρείο να διαθέτει απλώς άδεια λειτουργίας, όταν πραγματοποιούνται σε αυτό ιδιαίτερα παρεμβατικές πράξεις. Τόνισε ακόμη την ανάγκη οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε θεραπείες και πρακτικές που διαφημίζονται, αλλά και την υποχρέωση της Πολιτείας να προστατεύει τους ασθενείς.

Θα μπορούσε η έγκαιρη παρέμβαση να είχε αλλάξει την έκβαση;

Ερωτηθείς εάν η ύπαρξη απινιδωτή ή μια νωρίτερη κλήση στο ΕΚΑΒ θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε διαφορετική έκβαση, ο Δημήτρης Γαλεντέρης ήταν σαφής ότι αυτό εξαρτάται από την πραγματική αιτία του θανάτου.

Όπως εξήγησε, εάν η αιτία ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε την αναζωογόνηση, τότε ακόμη και μια νωρίτερη άφιξη του ΕΚΑΒ ενδεχομένως να μην μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι σε κάθε περίπτωση οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να επιχειρούν άμεσα την αναζωογόνηση, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνική και επιστημονική κατάρτιση.

Το κρίσιμο ζήτημα του προεγχειρητικού ελέγχου

Ο Μιχάλης Γιαννάκος στάθηκε ακόμη στην αναφορά ότι ο ασθενής δεν αισθανόταν καλά πριν από τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να έχει προηγηθεί ιατρική αξιολόγηση και, εφόσον κρινόταν απαραίτητο, παραπομπή του σε νοσοκομείο.

Ο Δημήτρης Γαλεντέρης πρόσθεσε ότι ο προεγχειρητικός έλεγχος δεν αφορά μόνο τους ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα.

«Όταν προβαίνεις σε μια επεμβατική διαδικασία, πρέπει να υπάρχει προεγχειρητικός έλεγχος», σημείωσε, εξηγώντας ότι αυτός εφαρμόζεται σε όλους τους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε τέτοιου είδους διαδικασίες.

Τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής και οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται πλέον να ρίξουν περισσότερο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και στο εάν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση με την ιατρική διαδικασία που είχε προηγηθεί.