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Nεκρός 67χρονος μετά από σύγκρουση μοτοσικλετών έξω από το νοσοκομείο της Χίου

Αρχείο Intime
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 11.00 το βράδυ της Πέμπτης επί των οδών Έλενας Βενιζέλου και Χρ. Σμύρνης στην περιοχή του νοσοκομείου στη Χίο.

Μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο μοτοσικλετών, έχασε τη ζωή του ο 67χρονος οδηγός του ενός δικύκλου ενώ τραυματίστηκε ο 19χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Οι οδηγοί μεταφέρθηκαν άμεσα στα Επείγοντα του νοσοκομείου, αφού η σύγκρουση έγινε απέναντι από το νοσοκομείο, κοντά στο χώρο στάθμευσης, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν έγινε δυνατό να κρατηθεί στη ζωή ο 67χρονος.

Προανάκριση διεξάγεται από το Τμήμα Τροχαίας.

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