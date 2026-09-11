Θεσσαλονίκη: 30χρονος κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος ανήλικης

Μια σοβαρή κατηγορία αντιμετωπίζει ένας 30χρονος, στη Θεσσαλονίκη, με τις έρευνες των Αρχών γύρω από την υπόθεση να συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 30χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και εξύβριση σε βάρος μίας 17χρονης. Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο άνδρας φέρονται να έλαβαν χώρα τον Ιούνιο του 2026 μέσω του Instagram.

Η δικογραφία σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά.