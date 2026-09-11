Γιώργος Μαζωνάκης: Στα δικαστήρια οι δύο γιατροί – Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση, οι αντιφάσεις για τον θάνατό του

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση να είναι ραγδαίες μετά τη σύλληψη των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία είχε καταφύγει ο πασίγνωστος τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση.

Οι δυο γιατροί σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στην κλινική τους στο Κολωνάκι.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σημερινή μέρα για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αναμένεται να γίνει η νεκροψία νεκροτομή στον τραγουδιστή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ την διαδικασία θα κάνουν οι ιατροδικαστές Νίκος Καλογρηάς και Κώστας Κούβαρης, ενώ παρών θα είναι Σωτήρης Μπουζιάνης που έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο η οικογένεια του καλλιτέχνη. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου και να αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία. Παράλληλα θα γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Το κρίσιμο τρίωρο

Οι αρχές εστιάζουν στο κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλήση στο ΕΚΑΒ και εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσής του.

Στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν οι καταθέσεις των γιατρών, αλλά και τα ευρήματα που θα προκύψουν από την αυτοψία και τις υπόλοιπες έρευνες που πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ασφάλειας.

Το «χαμένο» τρίωρο και οι αντιφάσεις στην κατάθεση

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζουν οι αστυνομικοί αφορά την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η γιατρός ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής είχε καθυστερήσει στο ραντεβού του και έφτασε περίπου στις 16:30. Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να δείχνει ότι βρισκόταν στον χώρο περίπου από τις 13:30, δηλαδή τουλάχιστον τρεις ώρες νωρίτερα.

Την ίδια στιγμή, η κλήση προς το ΕΚΑΒ είχε ήδη πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 16:20, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Η ΕΡΤ, επικαλούμενη τα στοιχεία της έρευνας, αναφέρει ότι η γιατρός μίλησε για άφιξη στις 16:30, ενώ οι κάμερες τοποθετούν τον τραγουδιστή στο ιατρείο περίπου στις 13:30.

Οι ερευνητές επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό το διάστημα από την άφιξη του τραγουδιστή μέχρι την κατάρρευσή του και την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Το κρίσιμο ερώτημα: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση;

Το δεύτερο κρίσιμο σημείο της έρευνας αφορά το αν είχε αρχίσει ή όχι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η γιατρός, η θεραπεία δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει και η κατάρρευση του τραγουδιστή σημειώθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των φλεβοκαθετήρων. Ειδικότερα, φέρεται να υποστήριξε ότι η αρτηριακή του πίεση έπεσε απότομα όταν επιχειρούσε να τοποθετήσει τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι.

Ωστόσο, καταθέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ φέρονται να αναφέρουν ότι, όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν ήδη σε λειτουργία, σύμφωνα με το protothema.gr. Η ίδια, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες από την κατάθεσή της, είχε αναφέρει ότι είχε τοποθετήσει μόνο την «πεταλούδα» στον τραγουδιστή.

Παράλληλα, από την έρευνα στα τεχνικά δεδομένα του μηχανήματος προέκυψε ότι την τελευταία φορά που τέθηκε σε λειτουργία παρέμεινε ενεργοποιημένο επί περίπου 45 λεπτά. Αναμένεται περαιτέρω, πιο εξειδικευμένος έλεγχος, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια ο χρόνος και οι συνθήκες λειτουργίας του.

Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν ποια ακριβώς ιατρική διαδικασία ακολουθήθηκε, πόσο είχε προχωρήσει, ποιοι βρίσκονταν στον χώρο και ποιες ενέργειες έγιναν πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.