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Αθήνα: Επεισοδιακή καταδίωξη μηχανής με ΙΧ στην Πέτρου Ράλλη: Κατέληξε σε καβγά στον Κορυδαλλό με έναν τραυματία και πέντε προσαγωγές

Intime
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Επεισοδιακή καταδίωξη και καβγάς ανάμεσα στους αναβάτες μιας μηχανής και τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου με απολογισμό έναν τραυματία και πέντε προσαγωγές εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Το περιστατικό ξεκίνησε στις 9 το βράδυ από τη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Κηφισού. Μια μηχανή με δύο αναβάτες είχε για άγνωστο λόγο φραστικό επεισόδιο με τους τρεις επιβάτες ενός αυτοκινήτου.

Η καταδίωξη, μάλιστα, συνεχίστηκε μέχρι την πλατεία Ελευθερίας στον Κορυδαλλό, όταν εκεί η μηχανή φέρεται να έκλεισε τον δρόμο του ΙΧ που έπεσε πάνω της πριν να καταλήξει σε μια κολώνα.

Στο σημείο βρέθηκε και μια δεύτερη μηχανή με δύο άτομα τα οποία επιτέθηκαν στον οδηγό του αυτοκινήτου και τον χτύπησαν στο κεφάλι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές από το περιστατικό τραυματίστηκε ο οδηγός της πρώτης μοτοσικλέτας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο.

Από τις πέντε προσαγωγές, δύο αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις: Ο ένας που θα συλληφθεί είναι ο οδηγός της μηχανής και ο δεύτερος ο οδηγός του αυτοκινήτου με δικογραφία που θα αφορά το αδίκημα της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Πηγή: protothema.gr

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