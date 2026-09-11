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Επέστρεψε στη Σύρο το Blue Star 2: Πρόβλημα υγείας εν πλω για 49χρονο μέλος του πληρώματος

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στο λιμάνι της Σύρου επέστρεψε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star 2, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποβίβαση 49χρονου ασθενούς, μέλους του πληρώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σύρο με προορισμό τον Πειραιά, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η επιστροφή του στο λιμάνι, ώστε να παραληφθεί με ασφάλεια ο ασθενής. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετώπισε εν πλω.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 49χρονο και τον διακόμισε στο Κέντρο Υγείας Σύρου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποβίβασης, το Blue Star 2 αναμένεται να συνεχίσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς τον Πειραιά.

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