“Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε”: Το συγκινητικό αντίο του Σωκράτη Μάλαμα στον Γιώργο Μαζωνάκη
THESTIVAL TEAM
Το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε ο Σωκράτης Μάλαμας από τη σκηνή της συναυλίας του στη Ρόδο, στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα, το βράδυ της Τετάρτης.
Ο γνωστός τραγουδοποιός αναφέρθηκε στον αγαπημένο καλλιτέχνη με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του.
@_giwta.19 🤍💫. @Sokratis Malamas Official Καλό ταξίδι σε αυτή τη ψυχή. #MAZW #MAZONAKIS #osozwmazw #foryoupagе #vairal ♬ πρωτότυπος ήχος – Γιώτα.
«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε ο Σωκράτης Μάλαμας μπροστά στο κοινό, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.
@mathious_makeup #mazonakis #malamas #rhodes #συναυλια #🕊️ @Sokratis Malamas Official ♬ original sound – mathious_makeup
Στη συνέχεια σημείωσε: «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς».
Στη συνέχεια ζήτησε από τους μουσικούς του στο μπουζούκι και αφιέρωσε στη μνήμη του το τραγούδι «Τσιγάρο ατελείωτο», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της βραδιάς.