“Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε”: Το συγκινητικό αντίο του Σωκράτη Μάλαμα στον Γιώργο Μαζωνάκη

Το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε ο Σωκράτης Μάλαμας από τη σκηνή της συναυλίας του στη Ρόδο, στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα, το βράδυ της Τετάρτης.

Ο γνωστός τραγουδοποιός αναφέρθηκε στον αγαπημένο καλλιτέχνη με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του.

«Έφυγε το πουλάκι μας, πέταξε. Καλό ταξίδι σε αυτή την ψυχή», είπε ο Σωκράτης Μάλαμας μπροστά στο κοινό, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στη συνέχεια σημείωσε: «Ήταν λίγο ανήσυχος, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε ανήσυχοι γενικώς».

Στη συνέχεια ζήτησε από τους μουσικούς του στο μπουζούκι και αφιέρωσε στη μνήμη του το τραγούδι «Τσιγάρο ατελείωτο», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της βραδιάς.