Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: “Δεν έπρεπε να λειτουργεί αυτό το μηχάνημα σε αυτό το ιατρείο, δεν είχε άδεια”

Στα ευρήματα του ελέγχου που πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN.

Ο κ. Πατούλης περιέγραψε την άμεση κινητοποίηση του Συλλόγου μετά την είδηση του θανάτου, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στον χώρο, τονίζοντας ότι μια τέτοια ιατρική πράξη δεν θα έπρεπε, σύμφωνα με όσα ανέφερε, να πραγματοποιείται σε ένα απλό πρωτοβάθμιο ιατρείο.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η αρμόδια επιτροπή έχει ήδη εισηγηθεί τη λήψη διοικητικών αλλά και πειθαρχικών μέτρων, τα οποία θα εξεταστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Πατούλης: «Κινητοποιηθήκαμε αμέσως» – Το εύρημα με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Πατούλης, μόλις ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πληροφορήθηκε το περιστατικό δόθηκε εντολή στις υπηρεσίες να συγκροτήσουν άμεσα επιτροπή ελέγχου.

Η επιτροπή επιχείρησε να μεταβεί στο ιατρείο ακόμη και το βράδυ της ίδιας ημέρας, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση στον χώρο και να διασφαλιστεί ότι δεν θα μπορούσε να απομακρυνθεί ενδεχόμενος εξοπλισμός. Ωστόσο, όπως εξήγησε, το ιατρείο είχε ήδη σφραγιστεί από την Αστυνομία.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε τελικά τις πρωινές ώρες από τριμελή επιτροπή ελέγχου ιατρείων του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Αρχές και τον εισαγγελέα.

Από την αυτοψία προέκυψαν ευρήματα τα οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ, καταγράφηκαν σε πόρισμα και παραδόθηκαν επισήμως στην Ελληνική Αστυνομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκε στο ιατρείο. Όπως τόνισε, τέτοιου είδους εξοπλισμός δεν προβλέπεται να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο λειτουργίας ενός απλού πρωτοβάθμιου ιατρείου.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί σοβαρή ιατρική πράξη, για την οποία απαιτούνται οργανωμένη δομή, κατάλληλος εξοπλισμός και ομάδα επαγγελματιών υγείας.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα, όπως είπε, δεν είχε καταγραφεί στους προηγούμενους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στον χώρο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος είχε προχωρήσει σε δειγματοληπτικό έλεγχο το 2024, ενώ νέοι έλεγχοι έγιναν τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 2025. Κατά έναν από αυτούς είχε εντοπιστεί διαφορετικός εξοπλισμός, ένας αναδευτήρας, ο οποίος –σύμφωνα με τον κ. Πατούλη– δεν έπρεπε να βρίσκεται στο συγκεκριμένο ιατρείο και είχε ζητηθεί η απομάκρυνσή του.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ διευκρίνισε ότι στους συγκεκριμένους ελέγχους, οι οποίοι μάλιστα πραγματοποιήθηκαν από διαφορετικές επιτροπές, δεν είχε καταγραφεί το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρέθηκε τώρα.

Διοικητικά πρόστιμα και πειθαρχικός έλεγχος

Οι εξελίξεις μετά τον τελευταίο έλεγχο δεν περιορίζονται, πάντως, στην καταγραφή των ευρημάτων.

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Πατούλης, η αρμόδια επιτροπή έχει ήδη εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών τη λήψη διοικητικών μέτρων, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν και πρόστιμα για τους γιατρούς, εφόσον διαπιστωθούν οι σχετικές παραβάσεις.

Παράλληλα, έχουν προταθεί και πειθαρχικές διαδικασίες, οι οποίες θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη οδό εφόσον οι εισηγήσεις γίνουν αποδεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ερωτηθείς εάν είχαν υπάρξει στο παρελθόν καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο, ο πρόεδρος του ΙΣΑ δήλωσε ότι δεν είχε υποβληθεί επίσημη έγγραφη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ούτε είχε δεχθεί ο ίδιος προσωπικά κάποια σχετική αναφορά.

Διευκρίνισε πάντως ότι ο Ιατρικός Σύλλογος πραγματοποιεί ελέγχους όχι μόνο στο πλαίσιο του προγραμματισμένου δειγματοληπτικού ελέγχου, αλλά και όταν υπάρχουν τηλεφωνικές αναφορές για ιατρεία.

Τι είπε για τους δύο γιατρούς και τη λειτουργία του ιατρείου

Ο Γιώργος Πατούλης θέλησε επίσης να ξεκαθαρίσει την εικόνα γύρω από το καθεστώς λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου, μετά τις διαφορετικές πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει.

Όπως ανέφερε, στα επίσημα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εμφανίζεται συστεγαζόμενο ιατρείο δύο φυσικών προσώπων και όχι εταιρεία.

Στον χώρο είναι δηλωμένος ένας παθολόγος και μία δεύτερη γιατρός, η οποία, σύμφωνα με τον φάκελό της στον Ιατρικό Σύλλογο, είναι καταχωρισμένη ως γιατρός χωρίς αναγνωρισμένο τίτλο ειδικότητας.

Ο κ. Πατούλης σημείωσε ότι στα επίσημα στοιχεία του ΙΣΑ δεν υπάρχει καταχωρισμένη άλλη ειδικότητα για τη συγκεκριμένη γιατρό πέραν του πτυχίου Ιατρικής. Επομένως, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιότητα μπορεί να είχε παρουσιαστεί δημόσια, ο Σύλλογος την έχει καταγεγραμμένη ως γιατρό άνευ ειδικότητας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η άδεια που είχε δοθεί αφορούσε τη λειτουργία πρωτοβάθμιου παθολογικού ιατρείου, δηλαδή ενός χώρου στον οποίο πραγματοποιείται η συνήθης πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση και διάγνωση.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν συμπληρωματικές ή εναλλακτικές μέθοδοι που μπορεί να εφαρμόζονται από γιατρούς υπό τη δική τους ιατρική ευθύνη. Αυτό, ωστόσο, κατά τον ίδιο, είναι διαφορετικό από την πραγματοποίηση μιας απαιτητικής ιατρικής πράξης όπως η πλασμαφαίρεση.

Τι απαιτεί η πλασμαφαίρεση – Η αναφορά σε εξετάσεις και απινιδωτή

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στις προϋποθέσεις ασφαλείας που απαιτούνται για μια διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

Όπως εξήγησε, κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία διαχειρίζεται κανείς σημαντική ποσότητα αίματος μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, με τις ακριβείς παραμέτρους να εξαρτώνται από το μηχάνημα και τον λόγο για τον οποίο πραγματοποιείται η πράξη.

Ο κ. Πατούλης ανέφερε ότι, πριν από μια τέτοια διαδικασία, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος προέλεγχος του ασθενούς και έκανε ειδική αναφορά σε πλήρη καρδιολογικό έλεγχο και στις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένες στον ιατρικό φάκελο.

Ως προς το εάν είχαν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν παρουσίασε κάποιο οριστικό πόρισμα, εκφράζοντας πάντως την εκτίμηση ότι ενδεχομένως να μην είχαν γίνει όσα απαιτούνταν.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης το ζήτημα της ύπαρξης απινιδωτή στον χώρο. Με αφορμή τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν στην εκπομπή ότι δεν υπήρχε τέτοια συσκευή στο ιατρείο, ο Γιώργος Πατούλης τόνισε τη σημασία της ύπαρξης κατάλληλου και άμεσα διαθέσιμου εξοπλισμού αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών.

Και αυτό διότι, όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια τέτοιων ιατρικών παρεμβάσεων μπορεί να εμφανιστούν σοβαρές επιπλοκές, όπως αλλεργική αντίδραση ή ακόμη και ανακοπή, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τόσο την παρουσία έμπειρου ιατρικού προσωπικού όσο και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ υπογράμμισε, έτσι, ότι μια πράξη όπως η πλασμαφαίρεση δεν αντιμετωπίζεται ως μια απλή διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές σε ένα κοινό ιατρείο, αλλά προϋποθέτει οργανωμένο ιατρικό περιβάλλον και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης ενδεχόμενων επιπλοκών.