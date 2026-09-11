Θεσσαλονίκη: Ο Ανδρουλάκης στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου – “Πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια”

«Εάν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια και δεν πρέπει το δημογραφικό και την κατάσταση στα σχολεία να τα συζητάμε μόνο αυτές τις μέρες που ανοίγουν τα σχολεία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παρέστη στην τελετή αγιασμού για την έναρξη του σχολικού έτους στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης, και απηύθυνε χαιρετισμό προς τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς.

«Πρέπει να εργαστούμε, πέρα από κόμματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος που είναι κεντρικοί πυλώνες αντιμετώπισης της δύσκολης δημογραφικής κατάστασης που βιώνει η χώρα σε κάθε νομό και ιδιαίτερα σε νομούς της ακριτικής Ελλάδας» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε: «Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά. Είμαστε δίπλα στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά μας. Κάθε πρωί, σε κάθε αίθουσα, δεν γίνεται μόνο μία εκπαιδευτική διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του Ελληνισμού το μέλλον της πατρίδας. Διότι το μέλλον της πατρίδας είναι τα παιδιά μας. Πρέπει, λοιπόν, να δούμε τα πράγματα με καθαρό βλέμμα. Και φέτος τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Βλέπουμε λιγότερα πρωτάκια, λιγοστεύουν τα πρωτάκια, αίθουσες κλείνουν και οι ελλείψεις επιμένουν να είναι σημαντικές, δυσκολεύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία».

Παρών στην τελετή ήταν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος απευθύνθηκε στους μαθητές, λέγοντας: «Το σχολείο δεν είναι μόνο διαγωνίσματα, μαθήματα, είναι και όμορφες παρέες, είναι χαμόγελα, είναι αθλητισμός. Είναι όλα αυτά και εσείς έχετε την ευκαιρία να τα κάνετε με πολύ μεγάλη απόδοση γιατί είστε σε ένα από τα καλύτερα σχολεία και έχετε τους καλύτερους δασκάλους».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο διευθυντής Εκπαίδευσης Ευάγγελος Κελεσίδης.

Στην τελετή παρέστησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά και Μιχάλης Χουρδάκης.

Μετά τη λήξη της τελετής ο κ. Ανδρουλάκης συνομίλησε με δασκάλους, μαθητές και γονείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ