Γιώργος Μαζωνάκης: Η συγκινητική ερμηνεία του Γιώργου Λιβάνη από τη σκηνή του Άλσους στη μνήμη του τραγουδιστή

Απέραντη θλίψη σκόρπισε τα τελευταία 24ωρα η είδηση πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Ο δημοφιλής και πάντα ανατρεπτικός καλλιτέχνης «έσβησε» σε ηλικία μόλις 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή, σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος έσπευσε να τον αποχαιρετήσει μέσα από τα social media, γράφοντας μερικά λόγια αγάπης και σεβασμού, ενώ τεράστιο ήταν και το κύμα συμπαράστασης από τους χιλιάδες θαυμαστές του.

Στο πλαίσιο των αφιερωμάτων στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, το βράδυ της Πέμπτης ο Γιώργος Λιβάνης από τη σκηνή του Θεάτρου Άλσος θέλησε να ερμηνεύσει το τραγούδι “Ώρες Μικρές” τιμώντας τον εκλιπόντα καλλιτέχνη.

Έτσι, μετά την υπόκλιση, πήρε τον λόγο και μπροστά στους συντελεστές της παράστασης “Του αγοριού απέναντι” ερμήνευσε το κομμάτι με συγκίνηση, ενώ τόνισε πως δεν πρόλαβε δυστυχώς να συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως είχαν προγραμματίσει να κάνουν τον φετινό χειμώνα.

Μετά τη σύντομη ερμηνεία του, το κοινό έδωσε ένα ζεστό χειροκρότημα, ενώ όλοι οι ηθοποιοί φάνηκαν ιδιαίτερα συγκινημένοι.