Γαύδος: Χωρίς μαθητές φέτος Νηπιαγωγείο και Δημοτικό – Δεν υπάρχουν παιδιά

Δεν θα λειτουργήσει φέτος το Δημοτικό Σχολείο της Γαύδου, για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια, καθώς στο νησί δεν υπάρχουν παιδιά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η έλλειψη μαθητών οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου, ενώ αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο Νηπιαγωγείο του νησιού.

Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη εξήγησε ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην απουσία μαθητών και δεν σημαίνει οριστικό κλείσιμο του σχολείου.

Όπως τόνισε, στο νησί μένουν μόνιμα δύο παιδάκια τα οποία ωστόσο είναι ακόμα πολύ μικρά αλλά εάν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη σχολική χρονιά εγκατασταθεί στη Γαύδο οικογένεια με παιδί ηλικίας νηπιαγωγείου ή δημοτικού, θα κινηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε το σχολείο να επαναλειτουργήσει.

Η εκπαιδευτικός που υπηρετούσε πέρυσι στη Γαύδο έχει ήδη μετακινηθεί σε σχολείο της Κρήτης, καθώς για τη φετινή σχολική χρονιά δεν υπήρχαν μαθητές στο νησί. Στην ακριτική Γαύδο υπάρχει Νηπιαγωγείο και Δημοτικό σχολείο, ενώ το 2024 λειτούργησε και γυμνασιακή τάξη.