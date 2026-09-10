Συναγερμός στο αεροδρόμιο Βασιλείας-Μιλούζ: Boeing 737 ακινητοποιήθηκε κατά την απογείωση – Ακυρώσεις πτήσεων

Ο μεγαλύτερος διάδρομος προσγείωσης / απογείωσης του αεροδρομίου Βασιλείας- Μιλούζ αποκλείστηκε σήμερα το βράδυ μετά την ακινητοποίηση ενός αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της απογείωσης, με αποτέλεσμα να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων, ανακοίνωσε η υπηρεσία επικοινωνίας του διεθνούς αερολιμένα.

“Επιβατικό αεροπλάνο τύπου Boeing 737 ακινητοποιήθηκε για τεχνικούς λόγους κατά την απογείωση από τον διάδρομο 15, σήμερα το απόγευμα. Οι πτήσεις στις αφίξεις εκτρέπονται επί του παρόντος προς τα γειτονικά αεροδρόμια. Αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις”, αναφέρει σε ανακοίνωση EuroAirport, το οποίο βρίσκεται στο Σεν Λουί (νομός Άνω Ρήνου), στην ανατολική Γαλλία, μεταξύ της ελβετικής πόλης της Βασιλείας και της γαλλικής Μιλούζ.

Αργά σήμερα το απόγευμα, ο ιστότοπος του αεροδρομίου έδειχνε ότι τουλάχιστον δέκα αναχωρήσεις πτήσεων ακυρώθηκαν, και άλλες τόσες αφίξεις.

Τέταρτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Γαλλίας εκτός της περιοχής του Παρισιού και τρίτο της Ελβετίας, μετά τα αεροδρόμια της Γενεύης και της Ζυρίχης, το EuroAirport εξυπηρετεί ως επί το πλείστον τις πτήσεις της αεροπορικής εταιρίας χαμηλού κόστους EasyJet.