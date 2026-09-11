Ρέθυμνο: Επιχειρηματίας έχασε 40.000 ευρώ από δήθεν διαδικτυακή επενδυτική εταιρεία – Όταν ζήτησε τα χρήματά του, οι “επενδυτές” εξαφανίστηκαν

Θύμα μιας διαδικτυακής επενδυτικής ευκαιρίας έπεσε 65χρονος επιχειρηματίας στο Ρέθυμνο ο οποίος κατήγγειλε ότι τελικά έχασε 40.000 ευρώ

Ο επιχειρηματίας εντόπισε μέσω διαδικτύου την πλατφόρμα που φέρεται να προσέφερε δυνατότητα επένδυσης σε συνάλλαγμα με τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν κατά την εγγραφή του να θεωρούνται αρκετά για να τον πείσουν ότι επρόκειτο για αξιόπιστη επενδυτική δραστηριότητα.

Αρχικά, ο επιχειρηματίας κατέβαλε 250 ευρώ, προκειμένου να εγγραφεί στην πλατφόρμα και να ξεκινήσει τη διαδικασία της επένδυσης. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές, άρχισε σταδιακά να καταθέτει μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, θεωρώντας ότι αυτά κατευθύνονταν σε επενδύσεις συναλλάγματος. Από τον Μάρτιο έως και τον Ιούλιο του 2026, οι καταθέσεις του έφτασαν συνολικά τις 40.000 ευρώ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της απάτης, σύμφωνα με την καταγγελία, ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου, όταν ο 65χρονος ζήτησε να προχωρήσει στην είσπραξη των χρημάτων που θεωρούσε ότι είχε συγκεντρώσει από την επένδυσή του.

Τότε, όμως, οι υπεύθυνοι της πλατφόρμας, σύμφωνα με όσα ανέφερε στις αρχές, άλλοτε δεν απαντούσαν στις επικοινωνίες και άλλοτε ανέβαλαν την επικοινωνία, ενώ στη συνέχεια τα τηλέφωνα που είχε στη διάθεσή του δεν βρίσκονταν πλέον σε λειτουργία.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε την υποψία του ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης. Έτσι, απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές και κατήγγειλε την εξαπάτησή του, ζητώντας να διερευνηθεί η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Μέχρι σήμερα, τα χρήματα που κατέθεσε δεν έχουν επιστραφεί, ενώ η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που φέρονται να βρίσκονται πίσω από την επενδυτική πλατφόρμα.

Πηγή: neakriti.gr