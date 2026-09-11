Δ. Θεσσαλονίκης: Χτύπησε το πρώτο κουδούνι στο ανακαινισμένο 64ο Νηπιαγωγείο που παρέμενε κλειστό για χρόνια

Με την παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του ανακαινισμένου 64ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης παρέστη στον Αγιασμό και ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Το σχολικό κτίριο ανακαινίστηκε πλήρως χάρη στη δωρεά της Ελίζας Αλεξανδρίδου, Ομότιμης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ανακαίνιση δημιούργησε ένα σύγχρονο και ανανεωμένο σχολικό περιβάλλον για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 64ου Νηπιαγωγείου, με τη νέα σχολική χρονιά να ξεκινά σε έναν πλήρως ανακαινισμένο χώρο.

Παρόν στα εγκαίνια και τον αγιασμό ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ο οποίος ευχήθηκε “καλή χρονιά” στους μαθητές και “κουράγιο και υπομονή” στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

Παράλληλα, ο κ. Γιουτίκας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, σημειώνοντας ότι “βρέθηκε λύση” στο πρόβλημα. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών αντιμετωπίστηκε και πλέον υπάρχει λύση.

Με ιδιαίτερη χαρά και βαθιά συγκίνηση σας καλωσορίζουμε σήμερα στον Αγιασμό για τη νέα χρονιά. Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς παράλληλα εγκαινιάζουμε το νέο μας σπίτι. Βρισκόμαστε σε ένα παλιό σχολικό κτήριο που παρέμενε κλειστό και σιωπηλό για χρόνια. Σήμερα ο χώρος αυτός αναγεννάται”, δήλωσε στον χαιρετισμό της η προϊσταμένη του 64ου Νηπιαγωγείου, Αλεξάνδρα Λαζαρίδου.