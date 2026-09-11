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Παπασταύρου: Είμαστε σε κατεύθυνση παρέμβασης για το πετρέλαιο θέρμανσης αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών

Intime
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Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση «είναι σε κατεύθυνση παρέμβασης» για το πετρέλαιο θέρμανσης έστειλε την Παρασκευή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «παρακολουθούμε τις εξελίξεις, έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε – και με τις τιμές αυτές μπαίνουμε στην κατεύθυνση αυτή – στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω».

«Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 60% πάνω από πέρσι. Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση θα πρέπει να περιμένετε από την κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια μέτρα. Δεν θα αφήσουμε κανένα μέρος της κοινωνίας πίσω, να ξέρουν όλοι ότι όπως έχουμε δείξει, δεν είμαστε αδιάφοροι» πρόσθεσε.

Παρόμοια ήταν η προοπτική που άφησε ο κ. Παπασταύρου και για το πετρέλαιο κίνησης λέγοντας ότι «τα μέτρα που ίσχυαν Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα πρέπει να εξεταστούν και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις».

«Όλες αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται είναι σημαντικό να γίνονται λελογισμένα και μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο» πρόσθεσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

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