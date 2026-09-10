Θεσσαλονίκη: Πυρετώδεις προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου – Δείτε βίντεο

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα 30 χρόνια πορείας του στο τραγούδι.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Παραλία και συγκεκριμένα στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής θα ερμηνεύσει μερικές από τις μεγάλες του επιτυχίες που άφησαν εποχή στην ελληνική μουσική.

Η συναυλία έχει σχεδιαστεί ως ένα μεγάλο οπτικοακουστικό θέαμα, με τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα.

Η σκηνή που κατασκευάστηκε στην Παραλία της Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή σε μέγεθος και εξοπλισμό, ενώ η παραγωγή ακολουθεί σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές.

Στόχος είναι η μουσική να συνδυαστεί με ένα εκτεταμένο show φωτισμού και εικόνας, δημιουργώντας ένα θέαμα αντάξιο της επετείου που γιορτάζει ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Δείτε βίντεο από τις πρόβες:

Εντυπωσιακό show με 1.200 drones, γιγαντοοθόνες σε σημεία της πόλης

Στον ουρανό της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί ένα σόου πυροτεχνημάτων, ενώ υπάρξει και σόου από 1.200 drones. Επίσης, θα στηθούν δέκα γιγαντοοθόνες και τριάντα κάμερες για να παρακολουθεί ο κόσμος τη συναυλία και να συμμετέχει από διάφορα σημεία της πόλης. Ειδική μέριμνα για προσβασιμότητα θα υπάρξει για τα άτομα με αναπηρία ενώ για τις ανάγκες της προετοιμασίας της εκδήλωσης εργάζονται 1000 άτομα, ενώ άλλοι 1000 θα είναι οι μουσικοί και οι perfomers.

Παρουσιαστής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Όπως τόνισε ο Αντώνης Ρέμος είναι αγαπημένος φίλος του και από τη Θεσσαλονίκη έχει να θυμάται πολλά πράγματα που έκαναν μαζί στο παρελθόν.

Τα μεγάλα ονόματα που θα εμφανιστούν δίπλα στον Αντώνη Ρέμο

Μεγάλα ονόματα που συνεργάστηκαν μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια της καριέρας του, θα βρεθούν μαζί του στη σκηνή. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος μαζί του στη σκηνή θα εμφανιστούν η Μαντώ, η Καίτη Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, οι Gypsy Kings, ο Snap, ο Mr. President, ο Haddaway, ο Κώστας Χατζης, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς, η Δέσποινά Βανδή. Επίσης, θα συμμετέχουν και τρεις σολίστες ο Θανάσης Βασιλόπουλοι, ο Μανώλης Καραντίνης και ο Θανάσης Γκουλετζής.

Ο Ροναλντίνιο και ο «Ζορμπάς» επι σκηνής

Ο Αντώνης Ρέμος αποκάλυψε και την παρουσία του κορυφαίου ποδοσφαιριστή Ροναλντίνιο ο οποίος θα βρεθεί επι σκηνής και όπως ανέφερε «θα τραγουδήσει μαζί μου, θα παίξουμε κρουστά μαζί και μπορεί να παίξουμε και μπάλα μαζί».

Μάλιστα, ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε γνωστό ότι θα χορέψουν μαζί στη σκηνή συρτάκι.

«Μια από τις ωραιότερες βραδιές που θα γίνουν στην Ευρώπη»

Ο Αντώνης Ρέμος τόνισε ότι για τον ίδιο θα είναι η ωραιότερη βραδιά της καριέρας του και θέλει να πιστεύει ότι θα είναι μια από τις ωραιότερες βραδιές που θα έχουν γίνει ποτέ. «Όχι στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω θα είναι μια από τις ωραιότερες βραδιές που θα έχουν γίνει στην Ευρώπη», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.