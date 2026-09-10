Το πράσινο λαχανικό που βοηθά στην πρόληψη της αναιμίας

Οι πιπεριές αποτελούν ένα πολύ δημοφιλές λαχανικό και χρησιμοποιούνται καθημερινά σε πολλές διαφορετικές κουζίνες. Εκτός από τη γεύση και το χρώμα που προσφέρουν στα φαγητά, έχουν και σημαντική διατροφική αξία.

Οι πιπεριές, που έχουν καταγωγή από τη Νότια Αμερική, σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως στη μαγειρική σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν σε πολλά διαφορετικά χρώματα και κάθε χρώμα έχει τη δική του γεύση και διαφορετική διατροφική αξία. Οι πράσινες πιπεριές έχουν πιο έντονη και πικρή γεύση σε σχέση με άλλες γλυκές πιπεριές και συνήθως διατηρούνται φρέσκες για λίγο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις κόκκινες και τις κίτρινες.

Ποια είναι τα οφέλη της πράσινης πιπεριάς στην υγεία;

Βοηθά στην υγεία των ματιών

Οι πράσινες πιπεριές είναι πλούσιες σε μια χημική ουσία που ονομάζεται λουτεΐνη. Η λουτεΐνη είναι αυτή που δίνει σε ορισμένες τροφές, όπως τα καρότα, το πεπόνι και τα αυγά, το χαρακτηριστικό κίτρινο και πορτοκαλί τους χρώμα. Η λουτεΐνη είναι ένα αντιοξειδωτικό που έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην καλή υγεία των ματιών.

Συγκεκριμένα, η λουτεΐνη βοηθά στην ενίσχυση ενός τμήματος του ματιού που συχνά υφίσταται βλάβες από το μπλε φως. Η επαρκής πρόσληψη λουτεΐνης μέσω της διατροφής μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και του καταρράκτη.

Βοηθά στην πρόληψη της αναιμίας

Η αναιμία είναι μια κατάσταση που προκαλείται από την έλλειψη σιδήρου στο αίμα. Αυτό μπορεί να περιορίσει την παραγωγή υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων, τα οποία μεταφέρουν οξυγόνο σε ολόκληρο το σώμα. Τα βασικότερα συμπτώματα της αναιμίας είναι η κόπωση και η αδυναμία.

Οι πράσινες πιπεριές είναι πλούσιες σε βιταμίνη C, η οποία βοηθά τον οργανισμό να απορροφά τον σίδηρο πιο αποτελεσματικά. Για τον λόγο αυτό, οι πράσινες πιπεριές μπορούν να αποτελέσουν μια πολύ καλή επιλογή για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σιδηροπενικής αναιμίας.

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη επίσης και για άλλες σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως η σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, η σύνθεση του κολλαγόνου και ο μεταβολισμός των θρεπτικών συστατικών και πολλά άλλα. Παράλληλα, δρα ως ισχυρό αντιοξειδωτικό και προστατεύει τα κύτταρα από τις βλαβερές επιπτώσεις του οξειδωτικού στρες.

Πηγή: ladylike.gr