MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Είναι καλό για την υγεία να περπατάς μετά το φαγητό;

Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τι κάνεις συνήθως αμέσως μετά το φαγητό; Αν η απάντησή σου είναι «κάθομαι στον καναπέ», ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξεις λίγο τη συνήθειά σου. Ένας σύντομος περίπατος μετά το γεύμα μπορεί να βοηθήσει την πέψη, να συμβάλει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και να υποστηρίξει την καρδιαγγειακή σου υγεία.

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να περπατήσεις για ώρα, καθώς ακόμη και 10–15 λεπτά μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη. Το περπάτημα είναι μία από τις πιο απλές και αποτελεσματικές μορφές άσκησης, με σημαντικά οφέλη για τη σωματική, καρδιαγγειακή και νευρολογική υγεία.

Τα 4 οφέλη που έχει στην υγεία το περπάτημα μετά από το φαγητό

Βελτιώνει την πέψη

Το περπάτημα μετά το φαγητό ενεργοποιεί το πεπτικό σύστημα και μπορεί να βοηθήσει την τροφή να περάσει πιο ομαλά από το στομάχι και το έντερο. Μάλιστα, μελέτη του 2021 έδειξε ότι μόλις 10–15 λεπτά περπάτημα μετά από κάθε γεύμα για 4 εβδομάδες μπορεί να μειώσει συμπτώματα όπως το φούσκωμα, τα αέρια και το ρέψιμο.

Βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου

Το περπάτημα λίγο μετά το γεύμα μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, ιδιαίτερα σε άτομα με διαβήτη.

Έρευνα δείχνει ότι το περπάτημα μέσα στα πρώτα 30 λεπτά μετά το φαγητό είναι πιο αποτελεσματικό για τη ρύθμιση του σακχάρου από το περπάτημα πριν από το γεύμα. Ακόμη και 10 λεπτά περπάτημα αμέσως μετά το φαγητό μπορούν να έχουν σημαντικό όφελος.

Προστατεύει την καρδιά

Η τακτική σωματική δραστηριότητα συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία. Το περπάτημα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και της «κακής» LDL χοληστερόλης, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του βάρους

Το περπάτημα αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και, σε συνδυασμό με ισορροπημένη διατροφή, επαρκή ύπνο και σωστή διαχείριση του στρες, μπορεί να συμβάλει στην απώλεια ή τη διατήρηση του σωματικού βάρους.

Πόση ώρα πρέπει να περπατάς;

Οι ερευνητές δεν έχουν προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που να προσφέρει τα βέλτιστα οφέλη από το περπάτημα μετά το φαγητό. Ωστόσο, ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι ένας περίπατος 10 έως 30 λεπτών, λίγο μετά το φαγητό, μπορεί να είναι αρκετός για να αποκομίσεις τα πιθανά οφέλη.

Πηγή: ladylike.gr

Περπάτημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Απόψε η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία με ελεύθερη είσοδο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Σε αγιασμό σχολείου στην Κύμη ο Τασούλας: “Με την παιδεία οι μαθητές μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια της ζωής”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Άρης: Θετικά δείγματα στο πρώτο δυνατό τεστ με τον Σπανούλη στον πάγκο, ηττήθηκε 92-87 από την ευρωλιγκάτη Μακάμπι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Είχε ξεκινήσει την πλασμαφαίρεση 42 λεπτά πριν υποστεί ανακοπή

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Τράβις Κέλσι για την Τέιλορ Σουίφτ: Το να την παντρευτώ ήταν κάτι πολύ περισσότερο απ’ ό,τι θα μπορούσα να ονειρευτώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Η απάντηση Σιακαντάρη για τη δήλωση Τσίπρα: Δεν απομακρύνθηκα από την ΕΛΑΣ – Είχα ζητήσει να μη συμμετέχω στα όργανα