Είναι καλό για την υγεία να περπατάς μετά το φαγητό;

Τι κάνεις συνήθως αμέσως μετά το φαγητό; Αν η απάντησή σου είναι «κάθομαι στον καναπέ», ίσως ήρθε η ώρα να αλλάξεις λίγο τη συνήθειά σου. Ένας σύντομος περίπατος μετά το γεύμα μπορεί να βοηθήσει την πέψη, να συμβάλει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και να υποστηρίξει την καρδιαγγειακή σου υγεία.

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να περπατήσεις για ώρα, καθώς ακόμη και 10–15 λεπτά μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη. Το περπάτημα είναι μία από τις πιο απλές και αποτελεσματικές μορφές άσκησης, με σημαντικά οφέλη για τη σωματική, καρδιαγγειακή και νευρολογική υγεία.

Τα 4 οφέλη που έχει στην υγεία το περπάτημα μετά από το φαγητό

Βελτιώνει την πέψη

Το περπάτημα μετά το φαγητό ενεργοποιεί το πεπτικό σύστημα και μπορεί να βοηθήσει την τροφή να περάσει πιο ομαλά από το στομάχι και το έντερο. Μάλιστα, μελέτη του 2021 έδειξε ότι μόλις 10–15 λεπτά περπάτημα μετά από κάθε γεύμα για 4 εβδομάδες μπορεί να μειώσει συμπτώματα όπως το φούσκωμα, τα αέρια και το ρέψιμο.

Βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου

Το περπάτημα λίγο μετά το γεύμα μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, ιδιαίτερα σε άτομα με διαβήτη.

Έρευνα δείχνει ότι το περπάτημα μέσα στα πρώτα 30 λεπτά μετά το φαγητό είναι πιο αποτελεσματικό για τη ρύθμιση του σακχάρου από το περπάτημα πριν από το γεύμα. Ακόμη και 10 λεπτά περπάτημα αμέσως μετά το φαγητό μπορούν να έχουν σημαντικό όφελος.

Προστατεύει την καρδιά

Η τακτική σωματική δραστηριότητα συνδέεται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία. Το περπάτημα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και της «κακής» LDL χοληστερόλης, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του βάρους

Το περπάτημα αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας και, σε συνδυασμό με ισορροπημένη διατροφή, επαρκή ύπνο και σωστή διαχείριση του στρες, μπορεί να συμβάλει στην απώλεια ή τη διατήρηση του σωματικού βάρους.

Πόση ώρα πρέπει να περπατάς;

Οι ερευνητές δεν έχουν προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που να προσφέρει τα βέλτιστα οφέλη από το περπάτημα μετά το φαγητό. Ωστόσο, ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι ένας περίπατος 10 έως 30 λεπτών, λίγο μετά το φαγητό, μπορεί να είναι αρκετός για να αποκομίσεις τα πιθανά οφέλη.

Πηγή: ladylike.gr