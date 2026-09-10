Πέντε σημάδια που δείχνουν πως φοβάστε την οικειότητα

Είχατε ποτέ αναρρωτηθεί ότι μπορεί να σαμποτάρετε οι ίδιες τις σχέσεις σας και έτσι αυτές να λήγουν άδοξα; Σκεφτείτε το σενάριο: Αρχίζετε να βγαίνετε με ένα άτομο που σας ενδιαφέρει. Τα πράγματα δείχνουν να πηγαίνουν πολύ καλά. Ταιριάζετε, το σεξ είναι ωραίο και υπάρχει σωστή επικοινωνία. Περνάτε χρόνο μαζί, έχετε κοινά ενδιαφέροντα και φτάνει η ώρα να κάνετε τη συζήτηση για το πού βαδίζετε και αν πρέπει να ονομάσετε όλο αυτό που έχετε «σχέση». Και τότε εσείς «παγώνετε». Γίνεστε πιο ψυχρή, δεν θέλετε να απαντάτε σε μηνύματα και νιώθετε μεγάλη πίεση, με αποτέλεσμα όλο αυτό που είχε ξεκινήσει να φτάνει στο τέλος του.

Αν κάτι από τα παραπάνω σας ακούγεται οικείο τότε είναι πολύ πιθανό να σας κατακλύζει ο φόβος της οικειότητας ή αλλιώς της δέσμευσης. Ο φόβος αυτός απέναντι στις σχέσεις μπορεί να προκληθεί από παλαιότερα τραύματα εγκατάλειψης, διαταραχές άγχους, αλλά και προβλήματα στην παιδική ηλικία. Σύμφωνα με την Alison Gomez, εγκεκριμένη σύμβουλο σχέσεων και γάμου, τα παιδικά τραύματα μπορούν πολύ εύκολα να προκαλέσουν προβλήματα στις ενήλικες σχέσεις μας.

«Αν κάποιος έχει μεγαλώσει πιστεύοντας πως η έκφραση συναισθημάτων είναι και έκφραση αδυναμίας δύσκολα θα επιστρέψει στον εαυτό του να εκφραστεί. Για να καταφέρει κάποιος να είναι πιο τρυφερός, πρέπει να υπάρξει αίσθημα ασφάλειας. Αν κάθε έκφραση συναισθήματος δέχεται ως απάντηση την τιμωρία ή την πρόκληση ντροπής, τότε το παιδί δεν θα ξαναμιλήσει για ό,τι προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις – και συνήθως αυτά που προκαλούν άβολες αντιδράσεις είναι τα συναισθήματα».

Για να καταφέρετε να τον αντιμετωπίσετε πρέπει πρώτα να αναγνωρίσετε τα σημάδια του. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα πέντε πιο συνηθισμένα:

Αποκρύπτετε τα πραγματικά σας συναισθήματα

«Αντί να μοιράζεστε με τον άλλο ό,τι σας στεναχωρεί ή σας προβληματίζει και είναι πολύ σοβαρό παραμένετε σιωπηλές ή υιοθετείτε αμυντικές συμπεριφορές. Αυτό σας φαίνεται απόλυτα λογικό, καθώς έτσι δεν δημιουργούνται υψηλές προσδοκίες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είστε για χρόνια μαζί με έναν άνθρωπο, αλλά να μην έχετε δείξει ποτέ τον πραγματικό σας εαυτό», λέει η σύμβουλος σχέσεων.

Κάνετε το ίδιο και με τα σοβαρά προβλήματα της ζωής σας

Όπως και με τα συναισθήματα, έτσι ακριβώς κρύβετε και τα σοβαρά προβλήματα της ζωής σας. Η Alison Gomez λέει: «Δεν μοιράζεστε με το ταίρι σας πληροφορίες ή όλες τις πληροφορίες για κάτι που συνέβη στη δουλειά, την οικογένειά σας, ακόμα και την ίδια τη σχέση και σας στεναχώρησε ή σας προβλημάτισε. Οτιδήποτε ξεπερνά τα τείχη που έχει δημιουργήσει φαντάζει μόνο δικό σας και δεν αφορά κανέναν. Μιλάτε μόνο για όσα είναι απαραίτητα, επειδή το ένστικτό σας σας “κρατά πίσω”, για να παραμείνετε ασφαλής».

Τα ρίσκα δεν ταιριάζουν στα ερωτικά σας

Στο ιστορικό σας υπάρχουν σχέσεις με μικρή διάρκεια και ασταθείς; Μάλλον υπάρχει λόγος γι΄ αυτό. «Ένας άνθρωπος που φοβάται τη δέσμευση και την οικειότητα δυσκολεύεται πολύ να είναι ο πραγματικός εαυτός του σε μια σχέση. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να επιλέγει να φλερτάρει συχνά και να δημιουργεί σχέσεις της μίας εβδομάδας ή του μήνα, μόνο και μόνο για να μην αναγκαστεί αργότερα να δεσμευτεί σοβαρά. Ακόμα κι αν κάποια στιγμή στη ζωή του επενδύσει σε μια σχέση με μεγαλύτερη διάρκεια, αυτή θα είναι ψυχρή και απόμακρη από πλευράς του», σημειώνει η ειδικός.

Οι κοινωνικοί σας δεσμοί είναι ελάχιστοι…

… έως ανύπαρκτοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχετε φίλους ή ότι δεν είστε αγαπητή, αλλά ένας άνθρωπος που δυσκολεύετε με την οικειότητα στα ερωτικά θα δυσκολεύεται και στις υπόλοιπες διασυνδέσεις στη ζωή του. «Η οικειότητα δεν έχει να κάνει μόνο με το σεξ ή τον ερωτικό σύντροφο. Πρόκειται για μια σύνδεση σε πνευματικό επίπεδο και οι άνθρωποι που φοβούνται την οικειότητα κρατούν σε απόσταση ακόμα και τους φίλους τους».

Στα δύσκολα μένετε μόνη

«Κλείνεστε στον εαυτό σας όταν τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα ή δύσκολα και δεν μοιράζεστε με κανέναν (ούτε με τους φίλους ή τους συγγενείς) το τι μπορεί να συμβαίνει». Δεν είναι κατακριτέο να θέλετε να περνάτε χρόνο με τις σκέψεις και τον εαυτό σας, αλλά σίγουρα το να μιλήσετε με έναν άνθρωπο που αγαπάτε και εμπιστεύεστε για κάτι πιο βαθύ δεν θα σας βγει σε κακό.

Πηγή: marieclaire.gr