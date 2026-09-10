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Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέστρεψαν ένα αμερικανικό θαλάσσιο drone στο Ορμούζ

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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν απόψε ότι έβαλαν στο στόχαστρο ένα θαλάσσιο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει κλείσει το Ιράν αφού ξέσπασε ο πόλεμος.

«Το Ναυτικό των Φρουρών στόχευσε ένα σκάφος επιφανείας χωρίς πιλότο, τύπου Saildrone Explorer, στη ζώνη των Στενών του Ορμούζ» ανέφεραν μέσω του ιστοτόπου Sepah News.

Αυτά τα σκάφη διαθέτουν ραντάρ και κάμερες και υπάγονται στην Δύναμη Κρούσης 59 του 5ου Αμερικανικού Στόλου που εδρεύει στο Μπαχρέιν.

Οι Φρουροί είχαν ανακοινώσει την Τρίτη ότι κατέσχεσαν ένα άλλο αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος στην ίδια περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός στη συνέχεια υποστήριξε ότι ένα σκάφος του υπέστη βλάβη, χωρίς να διευκρινίσει εάν πρόκειται για το ίδιο.

Στενά του Ορμούζ Φρουροί της Επανάστασης

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