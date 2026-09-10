7 φράσεις που πρέπει να σταματήσεις να λες αν θες να σε σέβονται πραγματικά

Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε καθημερινά έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη απ’ ό,τι φανταζόμαστε. Οι λέξεις μας μπορούν να χτίσουν σχέσεις ή να τις γκρεμίσουν, να μας χαρίσουν σεβασμό ή να τον εξαφανίσουν. Δεν είναι μόνο το τι λέμε, αλλά πώς το λέμε που μετράει.

Αν θες να σε σέβονται πραγματικά οι γύρω σου, είτε στην προσωπική, είτε στην επαγγελματική σου ζωή, υπάρχουν κάποιες κοινές φράσεις που πρέπει να διαγράψεις από το λεξιλόγιό σου. Μπορεί να μοιάζουν αθώες, αλλά στην πραγματικότητα υπονομεύουν τη δυναμική και την αξιοπιστία σου. Ας δούμε, λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι 7 φράσεις που καλό είναι να αποχαιρετήσεις, και τι να πεις στη θέση τους για να καλλιεργήσεις σεβασμό και ουσιαστική επικοινωνία.

Ποιες είναι οι φράσεις που πρέπει να σταματήσεις να λες αν θες να σε σέβονται;

1. «Έτσι δεν είναι;»

Αυτή η φράση συχνά χρησιμοποιείται για να δείξουμε συμφωνία ή ενσυναίσθηση. Όμως, μπορεί να φανεί σαν να ζητάς επιβεβαίωση ή έγκριση. Δίνει την εντύπωση ότι δεν είσαι σίγουρη/ος για τη γνώμη σου και περιμένεις από τον άλλο/η να την επικυρώσει.

Εναλλακτικά δοκίμασε να πεις: «Συμφωνώ», ή «Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες». Έτσι δείχνεις πραγματική σύνδεση και αυτοπεποίθηση.

2. «Απλώς το λέω…»

Μια φράση που μπορεί να ακούγεται αθώα, αλλά κρύβει παθητική επιθετικότητα. Στην ουσία, αποστασιοποιείσαι από την άποψή σου, σαν να μην θέλεις να αναλάβεις την ευθύνη των λόγων σου.

Προτίμησε φράσεις όπως: «Πιστεύω ότι…» ή «Από τη δική μου οπτική…». Με αυτόν τον τρόπο δείχνεις ότι σέβεσαι τον εαυτό σου και τη γνώμη των άλλων.

3. «Δεν είμαι σίγουρη/ος, αλλά…»

Αυτή η φράση σε κάνει να ακούγεσαι αναποφάσιστη/ος και αβέβαιη/ος, ακόμα κι αν ακολουθεί σωστή ή τεκμηριωμένη σκέψη. Οι λέξεις «δεν είμαι σίγουρη/ος» είναι σαν να μειώνουν την αξία των όσων ακολουθούν.

Αντ’ αυτού, πες: «Απ’ όσο καταλαβαίνω…» ή «Η άποψή μου είναι…». Δείχνεις ταπεινότητα, αλλά και αυτοπεποίθηση ταυτόχρονα.

4. «Δεν φταίω εγώ»

Η ανάληψη ευθύνης είναι βασικό συστατικό του σεβασμού. Αν αποποιείσαι την ευθύνη, δείχνεις αμυντικότητα και έλλειψη ωριμότητας.

Αντί να πεις «Δεν φταίω εγώ», δοκίμασε: «Ας δούμε τι πήγε στραβά και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε». Αυτό δείχνει ηγετική στάση και σε καθιστά άξιο εμπιστοσύνης.

5. «Πάντα…» ή «Ποτέ…»

Φράσεις όπως «Ποτέ δεν με ακούς» ή «Πάντα το κάνεις αυτό» φορτίζουν την επικοινωνία και προκαλούν άμυνες. Οι γενικεύσεις οδηγούν σε σύγκρουση, όχι σε λύση.

Εναλλακτικά, χρησιμοποίησε φράσεις όπως: «Νιώθω ότι δεν εισακούγομαι όταν μιλάω». Έτσι δείχνεις ωριμότητα και εκφράζεις τα συναισθήματά σου χωρίς επίθεση.

6. «Έτσι είμαι εγώ»

Αν έχεις πει ποτέ αυτή τη φράση για να αποφύγεις την αλλαγή, μάλλον έχεις δώσει την εντύπωση ότι δεν είσαι πρόθυμος να βελτιωθείς. Και η στασιμότητα δεν κερδίζει σεβασμό.

Αντί για αυτό, πες: «Ευχαριστώ για την παρατήρηση θα το σκεφτώ και θα προσπαθήσω να βελτιωθώ». Η προθυμία για ανάπτυξη είναι δύναμη, όχι αδυναμία.

7. «Ό,τι να ‘ναι»

Η φράση αυτή μοιάζει αθώα, αλλά δείχνει περιφρόνηση και αδιαφορία. Μπορεί να κάνει τους άλλους να νιώσουν ότι δεν λαμβάνεις υπόψη τη γνώμη τους.

Αντί να απορρίψεις τη συζήτηση, δοκίμασε να πεις: «Καταλαβαίνω τη θέση σου» ή «Ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε». Αυτές οι εκφράσεις διατηρούν τον σεβασμό και το επίπεδο της επικοινωνίας.

Ο σεβασμός χτίζεται λέξη- λέξη

Η κάθε συνομιλία είναι μια ευκαιρία να κερδίσουμε ή να χάσουμε σεβασμό. Οι λέξεις που επιλέγουμε δείχνουν ποιοι είμαστε, τι αξίες έχουμε και πόσο σεβόμαστε τους άλλους. Όπως είπε η Maya Angelou: «Οι άνθρωποι θα ξεχάσουν τι είπες, θα ξεχάσουν τι έκανες, αλλά ποτέ δεν θα ξεχάσουν πώς τους έκανες να νιώσουν».

Ο τρόπος που μιλάς επηρεάζει βαθιά το πώς σε αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Άφησε τις φράσεις που σε τραβούν πίσω και επένδυσε σε εκείνες που χτίζουν εμπιστοσύνη, σαφήνεια και σεβασμό.

Γιατί ο σεβασμός δεν απαιτείται, κερδίζεται.

Πηγή: ladylike.gr