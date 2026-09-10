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Θεσσαλονίκη: Το Γεντί Κουλέ επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ – “Να παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας του Επταπυργίου”

Intime
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Τον ιστορικό χώρο μνήμης του Επταπυργίου (Γεντί Κουλέ) επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με επικεφαλής τον βουλευτή, Γιάννη Αμανατίδη, και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη, και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Γιάννη Καρλιάμπα.

Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασαν την αμέριστη στήριξη τους στον αγώνα του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των φορέων που υπερασπίζονται τον δημόσιο χαρακτήρα του Επταπυργίου.

«Ζητάμε άμεσα την αφαίρεση του Επταπυργίου από τη λίστα «γαστρονομίας» του ΟΔΑΠ και να το κηρύξει χώρο ιστορικής μνήμης, μουσείο της Εθνικής και Αντιδικτατορικής Αντίστασης. Το Επταπύργιο δεν είναι ακίνητο προς εμπορευματοποίηση . Είναι ιστορία, μνήμη και πολιτιστική κληρονομιά. Ανήκει στην κοινωνία και εκεί θα παραμείνει», επισήμαναν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επταπύργιο ΣΥΡΙΖΑ

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