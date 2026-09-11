MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Βιετνάμ: Μαθητής επιτέθηκε με όπλο σε πέντε συμμαθητές του σε σχολείο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πέντε μαθητές τραυματίστηκαν όταν ένας συμμαθητής τους, γεννημένος το 2011, τους επιτέθηκε με μαχαίρι σε σχολείο στην κοινότητα Thạnh An της Χο Τσι Μινχ, στο Βιετνάμ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, οι πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο.

Ο μαθητής που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση ακινητοποιήθηκε από την αστυνομία σε συνεργασία με την ασφάλεια του σχολείου.

Την έρευνα έχει αναλάβει η υπηρεσία εγκληματολογικών ερευνών της Αστυνομίας της Χο Τσι Μινχ, η οποία εξετάζει τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο ανήλικος είχε προηγουμένως εξεταστεί και νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, όπου είχε διαγνωστεί με οξεία αντίδραση στο στρες και διαταραχή προσαρμογής, με διαταραχές στη συμπεριφορά και το συναίσθημα.

Οι αρχές αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα είχε παρουσιάσει σημάδια συναισθηματικής και ψυχολογικής αστάθειας στην καθημερινότητά του και στο σχολείο.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο μαθητής είχε πρόσβαση σε αρνητικό περιεχόμενο μέσω ομάδας σε ξένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών, το περιεχόμενο αυτό επηρέασε τη σκέψη του και τον οδήγησε στην αναζήτηση τρόπων για την πραγματοποίηση της επίθεσης.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα, ενώ απηύθυνε έκκληση να μην διακινούνται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φωτογραφίες ή προσωπικά στοιχεία των μαθητών.

Παράλληλα, κάλεσε τους γονείς να έχουν πιο ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της διαδικτυακής δραστηριότητας των παιδιών τους και να είναι σε εγρήγορση για αλλαγές στην ψυχολογική κατάσταση, στις σχέσεις και στη συμπεριφορά τους.

Βιετνάμ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Δωρεάν προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του δέρματος σε όλο τον πληθυσμό

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Jennifer Lawrence: Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια 500.000 ευρώ σε νοσοκομείο της Βηρυτού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στην κλινική στο Κολωνάκι – Καταθέτει τη Δευτέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Η απάντηση Σιακαντάρη για τη δήλωση Τσίπρα: Δεν απομακρύνθηκα από την ΕΛΑΣ – Είχα ζητήσει να μη συμμετέχω στα όργανα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Σέρρες: Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου – Ένοπλοι ντυμένοι ως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον άρπαξαν σε δευτερόλεπτα