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Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο για την 62χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο με λεωφορείο – Η κατάσταση των τραυματιών

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THESTIVAL TEAM

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Εξιτήριο πήρε σήμερα από το νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” η 62χρονη που τραυματίστηκε χθες στο τροχαίο με το λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, η 21χρονη κοπέλα, η οποία υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση στο πόδι, νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική. Οι θεράποντες ιατροί την παρακολουθούν συνεχώς για τη μετεγχειρητική της πορεία, με την εικόνα της να παραμένει ελεγχόμενη.

Υπενθυμίζεται ότι η 50χρονη και η 17χρονη έχουν ήδη επιστρέψει στα σπίτια τους από το απόγευμα της Τετάρτης.

Θεσσαλονίκη Νεάπολη Τροχαίο ατύχημα

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