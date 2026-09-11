Αντώνης Ρέμος: Ο Μαζωνάκης σκεφτόταν να ανέβει στη Θεσσαλονίκη για τη συναυλία – “Μήπως πάμε πάνω;”

Λίγο πριν από τη μουσική του συνάντηση με το κοινό της Θεσσαλονίκης, ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». Η συζήτηση είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς η πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν το θέμα που σημάδεψε τη συνέντευξη.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε με συγκίνηση στον συνάδελφό του, τονίζοντας τη βαθιά του στενοχώρια για τον χαμό του. Παράλληλα, έκανε γνωστό πως η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει έναν φόρο τιμής στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει και αγαπημένα τραγούδια του, σε μια ιδιαίτερη μουσική αφιέρωση.

«Απίστευτο, απίστευτο. Δηλαδή δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Πώς έγινε αυτό; Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Αλλά ο Γιώργος επέλεξε να ζήσει τη ζωή του, έτσι όπως ήθελε. Επέλεξε να τη ζήσει στα άκρα, σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί και πέρα, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον θυμόμαστε και να τραγουδάμε τα τραγούδια του. Το Σάββατο λοιπόν, στη συναυλία εννοείται ότι θα αναφερθούμε και θα τραγουδήσουμε παρέα για να τον αποχαιρετήσουμε, όπως του αξίζει. Και πιστεύω ότι θα του στείλουμε έναν αποχαιρετισμό με πολλή αγάπη, γιατί η ψυχούλα του ήταν πραγματικά ένα κομμάτι μάλαμα. Ξέρω μάλιστα και από ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο που μίλησα πρόσφατα, ότι σκέφτηκε μήπως θα ανέβαινε και στη συναυλία γιατί έλεγε “μήπως πάμε πάνω;”. Αυτός ήταν ο Γιώργος», σημείωσε ο Αντώνης Ρέμος.

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