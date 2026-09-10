Εκπαίδευση, καινοτομία, έρευνα και τεχνολογικά επιτεύγματα πόλος έλξης στην 90ή ΔΕΘ

Η ακαδημαϊκή γνώση συναντά την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία στην 90ή ΔΕΘ, με το περίπτερο 17 να αποτελεί πόλο έλξης για το κοινό.

Κεντρικός πυλώνας του ενιαίου κόμβου που έχει διαμορφωθεί στο εν λόγω περίπτερο είναι η «Akademia» με τη συμμετοχή πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και του υπουργείου Παιδείας, ενώ στον ίδιο χώρο συστεγάζεται το θεματικό αφιέρωμα «Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία».

Με πολλά και ιδιαίτερα καινοτόμα εκθέματα και ομάδες συμμετέχει στην 90ή ΔΕΘ το ΑΠΘ, μεταξύ των οποίων: τον πρώτο ελληνικό κινητήρα υγρών προωθητικών (υγρού οξυγόνου/αιθανόλης) από την ASAT (Aristotle Space & Aeronautics Team). Τη SpaceDot, εθελοντική, φοιτητική ομάδα, με αντικείμενο την κατασκευή νανοδορυφόρων, που παρουσιάζει τα project AcubeSAT και Peaksat. Εφαρμογές υπολογιστικής όρασης, αντίληψης περιβάλλοντος και αυτόνομης πλοήγησης μέσα από προσομοιώσεις και demonstrations από τη φοιτητική ομάδα AVRA που αναπτύσσει καινοτόμα αυτόνομα σκάφη επιφανείας (ASVs) για το μέλλον της ναυτιλίας (12-13 Σεπτεμβρίου), αλλά και τη γνωστή Aristurtle, την αγωνιστική ομάδα ηλεκτρικών και αυτόνομων οχημάτων του ΑΠΘ, που έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει από το 2013 οκτώ ηλεκτρικά μονοθέσια.

Εν τω μεταξύ, χθες το απόγευμα οι επισκέπτες του περιπτέρου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην 90ή ΔΕΘ βίωσαν μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν από κοντά ένα σύστημα βιοαισθητήρων που αποκαλύπτει τις αυθόρμητές τους αντιδράσεις, όταν δέχονται οπτικά ερεθίσματα με πολιτικό περιεχόμενο.

Η επίδειξη, που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία (ASDLab), ήταν ένας πιο διασκεδαστικός και προσιτός τρόπος, μακριά από το κλίμα ενός εργαστηρίου, για να γνωρίσει το κοινό πώς λειτουργεί η συλλογή βιομετρικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ και στο περίπτερο 17 παρουσιάστηκαν επίσης το όραμα και οι στόχοι του ACRE-Agrifood Climate Resilience Excellence Centre, ενός εξαετούς ευρωπαϊκού έργου που συντονίζεται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με εταίρους το Wageningen University & Research και τη reframe.food, και έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός διεθνώς αναγνωρισμένου Κέντρου Αριστείας για την κλιματική ανθεκτικότητα στην αγροδιατροφή.

Σήμερα το απόγευμα στις 18:00 πραγματοποιείται στο περίπτερο 13 η εκδήλωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε «Takumi και Budo: Ένας διαχρονικός δεσμός», ενώ χθες επικράτησε το αδιαχώρητο στο περίπτερο της Ιαπωνίας με την παράσταση Cosplay που ενθουσίασε το κοινό.

Στη μουσική διάσταση της 90ής ΔΕΘ, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Παύλου Μελά θα παίξει σήμερα το απόγευμα, από τις 18:00 έως τις 19:00, αγαπημένες μελωδίες για όλους.

Όσο για τα Music Events Live, ανεβαίνει απόψε στη σκηνή μετά τις 21:30 η Ελεωνόρα Ζουγανέλη για μια συναυλία όπου η μουσική γίνεται συναίσθημα, οι στίχοι ιστορίες και το κοινό μια μεγάλη παρέα.

Χθες η Έλλη Κοκκίνου και η Ανδρομάχη έδωσαν τον παλμό στο stage της 90ής ΔΕΘ, ξεσηκώνοντας τον κόσμο. Το κοινό παρακολουθεί τις συναυλίες δωρεάν, με το εισιτήριο της ΔΕΘ.

Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν το event app της ΔΕΘ, που θα τους βοηθήσει να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στη φετινή διοργάνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το πρόγραμμα εκδηλώσεων μπορείτε να επισκέπτεστε την ακόλουθη διεύθυνση: https://www.thessalonikifair.gr/el/short-edition-program.