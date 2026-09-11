Εξιτήριο για τον Καρέτσα μετά την κατάρρευσή κόντρα στη Βιγιαρεάλ – “Τεράστια ανακούφιση” λέει η μητέρα του

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες έκατσε στο έδαφος και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πήρε εξιτήριο το απόγευμα της Πέμπτης ενώ φαίνεται πως η έντονη αδιαθεσία που ένιωσε στην αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ προήλθε από αφυδάτωση που δημιούργησε δυσφορία στον νεαρό ποδοσφαιριστή. Παρ’ όλα αυτά, οι ιατρικοί έλεγχοι συνεχίζονται, προκειμένου να αποκλειστεί οποιαδήποτε άλλη πιθανή αιτία.

Η μητέρα του διεθνούς άσου, Ειρήνη, μίλησε σε βελγικό ΜΜΕ για την κατάσταση της υγείας του, εκφράζοντας την ανακούφισή της για την εξέλιξη. «Τα προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος φαίνεται πως προκλήθηκαν από αφυδάτωση. Ο Κωνσταντίνος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, κάτι που αποτελεί τεράστια ανακούφιση. Στον σύλλογο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και θέλουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, πραγματοποιώντας διάφορες εξετάσεις, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο».