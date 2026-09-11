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Επίδομα Παιδιού: Kλείνει προσωρινά στις 18:00 η πλατφόρμα – Αναλυτικά οι πληρωμές

Magnific
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THESTIVAL TEAM

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Kλείνει προσωρινά σήμερα, στις 18:00 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21 και σύμφωνα με την ανακοίνωση, η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων δε θα είναι διαθέσιμη το προσεχές διάστημα. Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι καταβολές:

  • για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου
  • Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου
  • Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 – 24 Δεκεμβρίου

Για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2 – 70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση που καθυστερεί η αίτηση από τους γονείς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ (idika.gr), είτε μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

O σύνδεσμος της εφαρμογής του Α21: https://www.idika.gov.gr/Opeka-gov/2023/Home/Contact.

Επίδομα παιδιού

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