Έλλη Κοκκίνου: Ο Μαζωνάκης ήταν ένα γλυκό πλάσμα που ζητούσε αγάπη

Βαθιά συγκλονισμένη για το χαμό του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη η Έλλη Κοκκίνου, η οποία μίλησε στο MEGA για το στίγμα που άφησε ο καλλιτέχνης στην ελληνική δισκογραφία.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως ένα εξαιρετικά γλυκό, δοτικό και ευαίσθητο άνθρωπο, που αναζητούσε την αληθινή αγάπη και τη ζεστασιά των γύρω του. Η σχέση που είχε αναπτύξει με το κοινό ήταν ειλικρινής, ενώ ο ίδιος δεν προσποιήθηκε ποτέ και δεν κρύφτηκε από τον κόσμο.

«Είμαστε όλοι πάρα πολύ σοκαρισμένοι. Όχι μόνο από τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά το κοινό που τον αγαπούσε και τον αγαπάει και θα τον αγαπάει για πάντα. Είναι σαν ένα κακό όνειρο όλο αυτό το συμβάν. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς όταν το διαβάσαμε νομίζαμε ότι είναι ένα κακόγουστο αστείο. Δεν το πιστεύαμε».

«Ήταν ένας αξιαγάπητος καλλιτέχνης, ένας αξιαγάπητος άνθρωπος. Έχει δεχθεί πάρα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από το κοινό του, ένα πολύ πιστό κοινό. Ένας καλλιτέχνης που είχε βαθιά πιστό κοινό όλα αυτά τα χρόνια από το ξεκίνημά του και ήταν ένας καλλιτέχνης που ήταν αξιαγάπητος και από εμάς. Τον αγαπούσαμε όλοι, είτε είχαμε συνεργαστεί μαζί του είτε όχι».

«Ήταν ένα πολύ γλυκό πλάσμα ο Γιώργος, πολύ αγαπησιάρικο πλάσμα, το οποίο ζητούσε αγάπη, εκτίμηση, όπως έχει πει και ο ίδιος και πρόσφατα μάλιστα. Ένας άνθρωπος που βοηθούσε, που στήριζε και ένας άνθρωπος που δεν του άρεσε και πολύ να ήταν μόνος του. Επέλεγε βέβαια να είναι μόνος, αλλά ήθελε να αισθάνεται ότι έχει ανθρώπους δίπλα του που πραγματικά τον αγαπάνε και τον νοιάζονται».

Η Έλλη Κοκκίνου μίλησε στο MEGA για το ξεχωριστό μουσικό στιλ του Γιώργου Μαζωνάκη, ήδη από την αρχή της καριέρας του.

«Ένα πονεμένο πλάσμα. Ένας καλλιτέχνης μοναδικός, με το δικό του στίγμα. Ξεχωριστός. Πάρα πάρα πολύ δημιουργικός και πάνω απ’ όλα αυθεντικός και σαν άνθρωπος αλλά και σαν καλλιτέχνης. Δεν κορόιδεψε ποτέ το κοινό του. Από την πρώτη στιγμή που βγήκε στη δημοσιότητα ως νέος καλλιτέχνης, επέβαλε το δικό του ιδιόρρυθμο και ξεχωριστό στυλ και μουσικά αλλά και στιλιστικά. Δεν κρύφτηκε ποτέ από τον κόσμο του, από τον κόσμο που τον αγάπησε και ίσως γι’ αυτό μαζί με τα υπέροχα τραγούδια που τους μοίρασε, που μοιράστηκε μαζί τους».

«Ίσως και γι’ αυτό το λόγο τον αγάπησε και πολύ ο κόσμος και τον είχε στην καρδιά του. Για την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητά του. Θα λείψει σε όλους μας και προσωπικά και καλλιτεχνικά. Είναι κρίμα γιατί ήταν ένας νέος άνθρωπος που είχε πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τον αγαπάμε όλοι. Να είναι καλά εκεί που είναι και να ξεκουραστεί», είπε η τραγουδίστρια.