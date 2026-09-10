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Λευκάδα: Θαλαμηγός τυλίχθηκε στις φλόγες – Διασώθηκαν οι τρεις επιβαίνοντες – Δείτε βίντεο

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε θαλαμηγό με σημαία Ιταλίας, στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του βόρειου διαύλου Λευκάδας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι τρεις αλλοδαποί επιβαίνοντες του σκάφους κατάφεραν να εξέλθουν στην ακτή με ίδιες δυνάμεις και είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο βρίσκονται ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα αλιευτικό σκάφος και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από ξηράς, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και ένα ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής.

Λευκάδα

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