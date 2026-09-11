Πρόεδρος εργαζομένων ΕΚΑΒ για θάνατο Μαζωνάκη: Έπρεπε να υπάρχει απινιδωτής, δεν ακολούθησε κανένας από τους γιατρούς το ασθενοφόρο

Για την επιχείρηση του ΕΚΑΒ μετά την κλήση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και για τα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, μίλησε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Ο κ. Μαθιόπουλος τόνισε ότι το ασθενοφόρο και η μηχανή του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο μέσα σε μόλις 3 με 4 λεπτά από την κλήση, επισημαίνοντας ότι οι διασώστες κινητοποιήθηκαν άμεσα, καθώς η αναφορά που είχε δοθεί στο ΕΚΑΒ έκανε λόγο για άνδρα χωρίς αισθήσεις.

«Φτάσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Και το ασθενοφόρο και η μηχανή του ΕΚΑΒ φτάσαμε στο σημείο σε 3 με 4 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, οι διασώστες εφάρμοσαν από την πρώτη στιγμή το προβλεπόμενο πρωτόκολλο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Παρέλαβαν τον τραγουδιστή και συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

«Προσπαθήσαμε μήπως καταφέρουμε να τον κρατήσουμε, μήπως επανέλθει, γιατί οι κλήσεις που είχαν γίνει στο ΕΚΑΒ ήταν για άνθρωπο χωρίς αισθήσεις», σημείωσε.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών στο νοσοκομείο, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει ο τραγουδιστής.

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος υπογράμμισε παράλληλα ότι υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με το περιστατικό, τα οποία αναμένεται να διερευνηθούν. Μεταξύ άλλων, όπως είπε, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και ο χρόνος κατά τον οποίο παρέμεινε χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς και αν υπήρχε απινιδωτής στο σημείο και αν χρησιμοποιήθηκε.

«Αυτά θα τα διερευνήσουν οι ιατροδικαστές. Είναι ερωτήματα που θα απαντηθούν το επόμενο διάστημα», ανέφερε.

«Δεν συνόδευσε κανένας γιατρός το ασθενοφόρο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, δεν υπήρξε γιατρός που να συνοδεύσει το ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά προς το νοσοκομείο.

Όπως εξήγησε, μία γυναίκα κατέβηκε στο σημείο και συμμετείχε στις ενέργειες που έγιναν πριν από τη μεταφορά, ωστόσο δεν συνόδευσε στη συνέχεια το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει αν επρόκειτο για γιατρό ή νοσηλεύτρια.