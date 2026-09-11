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Συνάντηση της Ρένας Δούρου με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo

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Αναπόσπαστο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, της ιστορίας της, της εξωστρέφειας, αλλά και της ελληνικής οικονομίας χαρακτήρισε τη ΔΕΘ η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κα Ρένα Δούρου, κατά τη σημερινή της συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO, με την αφορμή της 90ής ΔΕΘ. Έδειξε μάλιστα μεγάλο ενδιαφέρον για το δρομολογούμενο έργο της ανάπλασης, αλλά και για το πώς η τοπική κοινωνία θα γίνει συμμέτοχος σε αυτό.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, αναφέρθηκε από την πλευρά του στις τρεις διαστάσεις που συνδυάζει η 90ή ΔΕΘ, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το παρελθόν, όπως εξήγησε, αναφέρεται στην ιστορία του θεσμού που συμπληρώνει 100 χρόνια, το παρόν αφορά τη φετινή διοργάνωση που εξελίσσεται δυναμικά με το ειδικό βάρος της Τιμώμενης Χώρας Ιαπωνίας και τις 11 θεματικές της ενότητες, ενώ το μέλλον παραπέμπει στην ανάπλαση, που έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Τον στόχο της διοίκησης να αναδειχθεί το Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης σε hub της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τόσο στη διοργάνωση όσο και στη φιλοξενία διεθνών εκθέσεων υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης. Αναφέρθηκε επίσης στα χαρακτηριστικά της φετινής διοργάνωσης, με ιδιαίτερη μνεία στην ενισχυμένη εμπορική της διάσταση, αλλά και στη βελτιωμένη εμπειρία του επισκέπτη. 

Όσο για την ανάπλαση, τόνισε πως υπάρχει σχεδιασμός για τη λειτουργία της Έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής, ενώ σημείωσε πως στόχος είναι η Νέα ΔΕΘ, πέρα από το εκθεσιακό και συνεδριακό σκέλος, να αποτελέσει έναν χώρο όπου η τεχνολογία, η καινοτομία, ο πολιτισμός και η ψυχαγωγία θα συναντώνται.  

ΔΕΘ Ρένα Δούρου

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