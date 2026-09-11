Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στους δύο γιατρούς για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση να είναι ραγδαίες μετά τη σύλληψη των δύο γιατρών της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία είχε καταφύγει ο πασίγνωστος τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση.
Ο δύο γιατροί οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Όπως αναφέρει το protothema.gr, σε βάρος των δύο γιατρών ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος
Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για την υπόθεση.
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