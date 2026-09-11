ΗΠΑ: Αίτημα αποφυλάκισης για λόγους υγείας κατέθεσε η σύζυγος του Μαδούρο

Αίτημα αποφυλάκισης για λόγους υγείας, κατέθεσε η Σίλια Φλόρες, η σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο, η οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη όπως και εκείνος με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών με προορισμό τις ΗΠΑ, και είναι έγκλειστη σε φυλακή της Νέας Υόρκης.

Πριν από την σύλληψή της από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην αρχή της χρονιάς, η Σίλια Φλόρες, 69 ετών, ήταν «καλά στην υγεία της» και «δεν υποβαλλόταν σε καμιά μακρόχρονη θεραπεία, πέρα από μια μηνιαία ένεση», ανέφερε συνήγορός της, ο Μαρκ Ντόνελι, σε έγγραφο που υπέβαλε στην αμερικανική δικαιοσύνη.

Φυλακισμένη σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν, έχει παρουσιάσει ωστόσο σοβαρά καρδιακά προβλήματα, που απαιτούν εξέταση της στεφανιαίας και πιθανόν επέμβαση, σύμφωνα με την υπεράσπισή της.

Κρίνοντας ότι οι συνθήκες ζωής της στη φυλακή δεν επιτρέπουν την προσήκουσα θεραπεία, ο συνήγορος ζητεί την κράτησή της σε τόπο προσωρινής διαμονής της στις ΗΠΑ, με την τήρηση εξαιρετικά αυστηρών περιοριστικών μέτρων, φρούρησή της από ένοπλους φύλακες 24 ώρες το 24ωρο, ηλεκτρονικό βραχιολάκι, κατάσχεση του διαβατηρίου της…

Μετά την σύλληψή τους στην αιματηρή επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και τη φυλάκισή τους την 3η Ιανουαρίου, ο πρώην αρχηγός του κράτους, 63 ετών, κι η πρώην πρώτη κυρία άκουσαν να τους απαγγέλλονται κατηγορίες για διακίνηση τόνων κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ.

Το ζευγάρι απορρίπτει τις κατηγορίες. Ο Νικολάς Μαδούρο δηλώνει «αιχμάλωτος πολέμου» των ΗΠΑ.