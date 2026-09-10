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Αναβάλλονται θεατρικές παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη

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THESTIVAL TEAM

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Αναβάλλονται οι δύο θεατρικές παραστάσεις «Άη Λαός» οι οποίες παρουσιαζόταν σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, οι παραστάσεις ήταν προγραμματισμένες για τις 10 και 11 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κήπου, αλλά σύμφωνα με τους διοργανωτές, λόγω της γειτνίασης του θεάτρου με τη ΔΕΘ αποφασίστηκε να αναβληθούν, καθώς οι συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν τις ίδιες ώρες στην Έκθεση θα δημιουργήσουν ηχητική ρύπανση στο θέατρο.

Όπως τονίζουν οι διοργανωτές, βρίσκονται ήδη σε αναζήτηση νέας ημερομηνίας και εναλλακτικού χώρου για τις επόμενες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, αυτά θα ισχύουν για τις νέες ημερομηνίες.

Θεσσαλονίκη Παράσταση

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