Βασίλης Ζούλιας για Γιώργο Μαζωνάκη: “Ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, προσπαθούσε με λάθος τρόπους να απαλλαγεί από τον πόνο”

Μια ιδιαίτερα συγκλονιστική ανάρτηση, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε ο Βασίλης Ζούλιας.

Με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή, ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε για τον εθισμό μέσα από τη δική του προσωπική διαδρομή και αναφέρθηκε σε όσα, όπως υποστήριξε, είχε παρατηρήσει γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Αυτούς που πραγματικά θέλαν να βοηθήσουν τον Μαζω δεν θέλει να τους ακούσει κανείς …όλους τους άλλους που χτυπιούνται για το ποιος φταίει να προσέξετε. Είναι αυτοί που πραγματικά δεν νοιάστηκαν ποτέ. Ο Γιώργος ήταν ένας ακόμη βαθιά δυστυχισμένος άνθρωπος που προσπαθούσε με όλους τους λάθος τρόπους να απαλλαγεί απ’ όλο αυτό τον πόνο και την δυστυχία την οποία δυστυχώς γνωρίζω πολύ καλά.

Η καλύτερη εποχή του ήταν όταν έκανε κάτι ουσιαστικό για την ασθένεια του εθισμού, ζητώντας την σωστή βοήθεια αλλά δυστυχώς δεν παρέμεινε. Η φράση Φυλακές Ιδρύματα και Θάνατος που εξόργισε τόσους βρίζοντάς με σε ένα προηγούμενο ποστ, είναι μια φράση που αναφέρεται σε κάποια πολύ σημαντικά βιβλία σε σχέση με την ασθένεια του εθισμού και που δυστυχώς είναι η μόνη αλήθεια για την πορεία ενός εθισμένου ανθρώπου. Το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο με ακρίβεια και με αυτήν ακριβώς την σειρά.

Έχει γραφεί από εμπειρία πολλών δεκαετιών πάνω σε αυτή την ασθένεια που λέγεται ΕΘΙΣΜΟΣ. Γιώργο δεν σε ήξερα καλά, αλλά τελικά σε ήξερα όπως ξέρω το ίδιο μου το πετσί…πρόβατα στην ίδια στάνη. Σαφώς να βρεθούν οι υπεύθυνοι και οι αιτίες κτλ κτλ κτλ αλλά τελικά ένας είναι ο υπεύθυνος», έγραψε ο Βασίλης Ζούλιας λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

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