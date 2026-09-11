Εξαφάνιση 13χρονου στο Κολωνάκι – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία από την εξαφάνιση ενός 13χρονου στο Κολωνάκι από τη Δευτέρα (07/09/26), σύμφωνα με ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο 13χρονος Μάξιμος εξαφανίστηκε την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή του Κολωνακίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς τους, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«Ο Μάξιμος Ρ. ηλικίας 13 ετών εξαφανίστηκε στις 7/9/2026 από το Κολωνάκι. Έχει μαύρα μάτια, μαύρα, κοντά, σγουρά μαλλιά, ύψος 1,65 μ. και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρη βερμούδα και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Εάν γνωρίζετε κάτι καλέστε το 100 ή 116000», αναφέρεται στην ανακοίνωση.