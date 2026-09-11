Ανδρουλάκης στο TikTok: Το σχέδιό μας για την πολιτική αλλαγή και την Ελλάδα που θέλουμε
Intime
THESTIVAL TEAM
Ενόψει της ομιλίας του στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο νέο του βίντεο στο TikTok μάς δίνει μια πρόγευση.
Ποιες είναι οι τρεις ερωτήσεις για τις οποίες έχει απάντηση το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ; Οι πλήρεις απαντήσεις, το Σάββατο στις 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».
Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του κόμματος, «παρουσιάζουμε το σχέδιό μας για την πολιτική αλλαγή και την Ελλάδα που θέλουμε και αξίζουμε».
@nikos.androulakis
Τρεις ερωτήσεις. Οι πλήρεις απαντήσεις, το Σάββατο στη ΔΕΘ. Παρουσιάζουμε το σχέδιό μας για την πολιτική αλλαγή και την Ελλάδα που θέλουμε και αξίζουμε. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου | 19:00 Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis